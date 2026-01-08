Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

8ª EDIÇÃO

Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador

Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/01/2026 - 12:16 h
Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro
Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro -

A oitava edição do Feijão do Galvão, que consiste em um mutirão de cultura feito por artistas de rua que trabalham com grafite e representam a cena na Bahia, vai acontecer no dia 17 de janeiro na Rua Campomar, no bairro Jaguaribe, em Salvador.

A primeira edição do evento aconteceu em 2017. Depois, passou a ser realizado anualmente, houve uma pausa apenas na pandemia de Covid-19. O projeto envolve artistas, crianças — que podem se divertir no espaço kids e tem uma parte do muro apenas para elas — e familiares dos artistas.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"É um encontro de artistas de rua que celebram durante um dia e revitalizam o espaço urbano. É uma celebração que eu faço aos meus amigos e amigas que eu conquistei ao longo de 13 anos de arte urbana. Todos eles que participam são pessoas muito importantes na minha caminhada, que me transformaram naquilo que eu sou hoje, tanto como artista, como pessoa", destacou o artista Galvão, idealizador do projeto, ao Portal A TARDE.

Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro
Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro | Foto: Divulgação

Leia Também:

Salvador ganha murais de grafite em homenagem a Iansã e Santa Bárbara
Grafiteiros premiados ocupam museu em Salvador
Concurso celebra e premia grafiteiros de Salvador

Segundo ele, tudo começou como um chá de fraldas quando a sua segunda filha nasceu, depois evoluiu para um “chá de tintas” e depois virou um mutirão. "Eu aproveito e convido alguns amigos que não são artistas, mas estão envolvidos no cenário cultural. Ou seja, acaba se tornando um encontro da sociedade civil", complementou.

Durante o Feijão do Galvão, cerca de 150 metros de muro são pintados e participam em torno de 40 artistas.

Imagem ilustrativa da imagem Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
| Foto: Divulgação

Uma das pessoas que participa do mutirão é Black Shock, artista do grafite de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que está envolvido com a arte desde 2017. “Participar do Feijão do Galvão anualmente para mim é importante porque me sinto incluído na cultura de grafite. Para a cidade, é importante porque está sempre surgindo novos grafites, fazendo a manutenção dessa arte, principalmente na capital baiana”, pontuou.

Black Shock
Black Shock | Foto: Arquivo Pessoal

Para ele, a importância do Feijão do Galvão para a arte consiste na abertura da agenda de eventos em Salvador e região metropolitana, “como também é um momento de celebrar com os amigos”.

Fazer grafite é como se fosse uma confraternização para início de ano. Esse evento é importante por isso, porque celebra a amizade, a família. É um evento que celebra o grafite e toda a sua trajetória”, ressaltou.

Luciana Mendes, produtora cultural e produtora do Bahia de Todas as Cores, um dos maiores eventos de grafite do Norte e Nordeste, também enalteceu o evento. “O Feijão do Galvão consegue reunir muita gente, são famílias, não é só os grafiteiros que participam. É um mutirão, mas também é um encontro de grandes amigos, onde a gente consegue interagir e conversar. Normalmente é o primeiro encontro presencial do nosso coletivo depois da virada”, disse.

A produtora finalizou: “É um momento muito gostoso de conviver. Esse é um encontro que muita gente fica na expectativa para acontecer. Muitas vezes vi pessoas de outras cidades, do interior, se deslocando para participar, pessoas de vários bairros. Esse é o intuito dos mutirões, fazer em prol de algo maior, trazer alegria, trazer cores para as ruas, independente de condição financeira”.

Confira fotos das outras edições do Feijão do Galvão:

  • Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro
    Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro
    Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
  • Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador
    |
Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador Evento de grafite reúne artistas e revitaliza rua em Salvador

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Grafite Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Oitava edição do evento acontece em 17 de janeiro
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x