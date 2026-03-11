Menu
ARTE

Exposição estreia em Salvador com peças icônicas da arte brasileira

Mostra gratuita reúne cerca de 80 obras de artistas fundamentais e percorre movimentos marcantes da produção artística nacional

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/03/2026 - 16:57 h

A mostra apresenta um amplo panorama da produção artística nacional
A mostra apresenta um amplo panorama da produção artística nacional

Salvador recebe a exposição “Uma história da arte brasileira”, que estreia no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) reunindo obras importantes do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A mostra gratuita fica em cartaz até 28 de junho, com visitação de terça a domingo, das 10h às 18h.

Organizada pelo MAM Rio em parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), a exposição propõe um panorama amplo da produção artística brasileira, conectando diferentes gerações, linguagens e momentos históricos.

Panorama da arte brasileira em cerca de 80 obras

Com aproximadamente 80 obras, a mostra percorre a produção artística dos séculos 20 e 21, evidenciando transformações, rupturas e experimentações que marcaram a arte no país. O percurso curatorial apresenta desde movimentos modernistas até produções contemporâneas.

Entre os artistas presentes estão Adriana Varejão, Alberto da Veiga Guignard, Anita Malfatti, Beatriz Milhazes, Candido Portinari, Di Cavalcanti, Hélio Oiticica, Leonilson, Lygia Clark, Lygia Pape, Mario Cravo Neto, Sebastião Salgado, Tomie Ohtake, Tunga e Waltercio Caldas.

Organizada de forma cronológica, a seleção evidencia como a prática artística no Brasil interpreta o mundo, tensiona narrativas e instiga reflexões críticas.

A mostra foi concebida inicialmente para a cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro em 2024, e desde então passou a circular pelo país. Antes de chegar a Salvador, a exposição teve temporadas em Belo Horizonte e Brasília.

Esta etapa marca a terceira fase do programa de itinerância, desenvolvido em colaboração com o Centro Cultural Banco do Brasil.

Abertura reuniu nomes da cultura baiana

A noite de abertura, realizada na última segunda-feira, 10, reuniu jornalistas e personalidades da cena artística baiana no MAM-BA.

Participaram da cerimônia Marília Gil, diretora do MAM-BA; Júlio Paranaguá, gerente-geral do CCBB; Yole Mendonça, diretora executiva do MAM Rio; Raquel Barreto, curadora-chefe da instituição carioca; e Marcelo Lemos, diretor-geral do IPAC–SECULT/BA.

Após os discursos e a primeira visitação à exposição, os convidados participaram de um coquetel no píer do MAM-BA.

A exposição segue aberta ao público com entrada gratuita, oferecendo uma oportunidade de contato direto com obras fundamentais da arte brasileira.

Exposição “Uma história da arte brasileira”

  • Curadoria: Raquel Barreto e Pablo Lafuente
  • Encerramento: 28 de junho de 2026
  • Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA)
  • Endereço: Av. Lafayete Coutinho, s/n – Comércio, Salvador (BA)
  • Horário de visitação: terça a domingo, das 10h às 18h

