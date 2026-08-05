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CULTURA

Exposição gratuita homenageia artistas que marcaram o Pelourinho

Mostra segue até 14 de agosto no Goethe-Institut Salvador-Bahia

Isabela Cardoso
Por
Exposição no Goethe-Institut
Exposição no Goethe-Institut - Foto: Divulgação

A exposição "Identidades II – Coletiva de Artes Visuais – In Memoriam" segue aberta ao público até o dia 14 de agosto, no Goethe-Institut Salvador-Bahia, com entrada gratuita.

A mostra reúne obras de artistas de diferentes gerações e presta homenagem a nomes que tiveram papel importante na formação da cena artística do Pelourinho e do Centro Histórico de Salvador.

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Realizada em parceria com o acervo ArtBrazil Galeria, a exposição tem curadoria de Washington Silva e Zaca Oliveira e propõe um percurso que conecta memória, identidade e produção artística contemporânea.

A iniciativa destaca a continuidade da arte produzida na Bahia e valoriza o legado de artistas que ajudaram a consolidar o Centro Histórico como um dos principais polos culturais do país.

Homenagem a artistas que marcaram a história do Pelourinho

Nesta segunda edição, a mostra reverencia os artistas Edmundo Simas (1942-2017), Griot - Roberto Oswaldo (1927-2015), Gil Abelha (1955-2008) e Reginaldo Bonfim (1950-2007), além do curador e produtor cultural Big Axé.

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Os homenageados tiveram atuação decisiva para o fortalecimento da produção artística no Pelourinho, especialmente entre as décadas de 1970 e 1980, período de intensa efervescência cultural na região.

Exposição reúne diferentes gerações de artistas

Além da homenagem aos mestres, a coletiva apresenta obras de artistas que construíram suas trajetórias no Centro Histórico e de novos nomes das artes visuais baianas, evidenciando a diversidade de estilos, técnicas e narrativas presentes na produção local.

Participam da mostra Ananda Santana, Ani Ganzala, Anunciação, Bida, Calixto Sales, Carlos Kahan, Condinho, Dão Lobo, Danielle Hagge, Éder Muniz, Elon Brasil, Enock Silva, Eunice Aion, Fernando Necko, Francisco Santos, Humberto Gonzaga, Ivana Magalhães, Leonel Mattos, Lila Deva, Lumumba Afro-Indígena, Maria Correia, Marcos Costa, Menelaw Sete, Niiny Santos, Oliver Doréa, Péricles Reis, Ricardo Miranda, Tarcio V, Totonho, Ubiraci Tibiriça, Wellington Bastos e Zaca Oliveira.

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Cultura exposição Goethe-Institut Salvador

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