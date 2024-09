Exposição leva fé e tradição sertanejas ao museu

Na exposição, os audiovisuais, textos e objetos se juntam às cerca de 40 imagens de Ricardo Prado - Foto: Divulgação

Em todo fim de dezembro e início de janeiro, famílias ao redor do Brasil abrem as portas das casas para uma manifestação de fé e cultura. No alto sertão baiano, os toques das flautas, triângulos e instrumentos de percussão inundam os lares quando os grupos de foliões de cada região vão de casa em casa nos chamados ‘giros’, levando mensagens de fé, devoção e votos de saúde por onde passam, um movimento que recria a visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus.

Essa tradição tão bonita vem sendo acompanhada desde 2010, quando a produtora Olho de Peixe Filmes começou a fazer incursões no território para registrar como a celebração mobiliza os moradores. Mais de uma década depois, a produção ganha um formato multilinguagem na mostra Reiseiros, Vida de Sorte e Saúde – A Exposição, que será lançada nesta quinta-feira, no Museu do Alto Sertão da Bahia (MASB), em Caetité.

A visitação é aberta ao público e se estenderá até o dia 6 de dezembro.

A história do Reisado na região, que já havia sido contada através de obras do audiovisual e da literatura, agora explora e conecta outros campos. Na exposição, as intervenções audiovisuais, textos e objetos que integram a pesquisa de 14 anos do projeto se juntam às cerca de 40 imagens de autoria do fotógrafo Ricardo Prado, que também pesquisa as expressões artísticas e religiosas da Bahia – sendo inéditas mais da metade das fotografias.

Já familiar ao território do Alto Sertão e a trabalhar ao lado da Olho de Peixe Filmes, Prado celebra a chance de participar do projeto. “Estou muito feliz de poder retornar a Caetité e reencontrar a comunidade. Isso permite que o trabalho possa continuar crescendo e acompanhando as mudanças naturais dos Ternos de Reis”, conta.

Fotógrafo documentarista com foco em manifestações culturais, ele foi atraído de cara pelos registros da Folia de Reis. “Principalmente por eu já ter tido contatos anteriores com a região, o povo e as manifestações, eu já sabia que muita riqueza poderia vir dali. Outro fator que pesou foi o fato de eu já ter uma relação de amizade e afinidade com os trabalhos da produtora”, conta ele.

Além da parceria na fotografia, a equipe que trouxe o projeto à vida conta com nomes como o músico Anderson Cunha (da banda Sertanília), responsável pela pesquisa e produção musical de todo o projeto, a jornalista Luciana Accioly e o redator e montador de cinema Daniel Dourado.

Todo o acervo fotográfico e audiovisual foi produzido em 2017, durante a documentação do projeto Trilha de Reis, que, na época, contemplou três produtos da obra Reiseiros, vida de sorte e saúde: uma websérie com dez episódios, um livro com 128 páginas, homônimos, e o documentário Tudo Tem um Tempo, com cerca de 90 minutos, lançados pela Olho de Peixe em 2018.

Sabrina Alves, realizadora do Projeto Reiseiros e sócia da Olho de Peixe Filmes, conta que o pontapé inicial da produção teve uma orientação valiosa do radialista e professor Luiz Benevides. Entusiasta da tradição do Reisado, ele já realizou mais de 30 edições do Festival de Ternos de Reis em Caetité.

“Benevides nos levou a diversas comunidades reiseiras tradicionais da zona rural de Caetité, cujos Ternos estavam na estrada fazendo os seus ‘giros’ desde o dia 31 de dezembro, quando iniciam o seu ritual cantando de casa em casa”, relembra.

As visitas resultaram em um acervo bruto que passa de 800 fotografias e 60 horas de acervo audiovisual. O tesouro esteve sob a guarda da Olho de Peixe desde 2017. “Em 2023, em um retorno ao território para a realização de um outro projeto, nós, realizadores, estivemos em contato novamente com os grupos de Ternos de Reis retratados e surgiu a ideia de propor uma exposição que tivesse na sua curadoria parte desse acervo registrado em 2017, entre fotos e imagens já retratadas nos suportes livro e audiovisual e imagens ainda inéditas ao público”, conta Alves.

Museu: cultura popular

Seja nas fotografias ou nas entrevistas em vídeo, a devoção de cada folião protagoniza e garante a identidade de Reiseiros, vida de sorte e saúde. Através da exposição, esse pertencimento e a manifestação da cultura popular traçam novos limites, ao ocupar os espaços museológicos.

A memória está em todos os cantos da exposição, onde são exibidos desde instrumentos utilizados na manifestação cultural a objetos pessoais de integrantes da folia de Reis. A montagem da exposição segue o ritual andarilho dos reisados: o visitante inicia a incursão no MASB contemplando a Bandeira de Reis, objeto imantado de fé que representa a identidade de cada grupo, passando pelos registros fotográficos e vídeo-instalação das danças que dão vida à celebração profana da festa, até chegar à Sala dos Instrumentos, que traz objetos musicais como o bumba, o pandeiro, a flauta, chamada de gaita pelos reiseiros, o reco-reco ou rec, e a caixa, instrumentos obrigatórios da manifestação cultural.

Depois de Caetité, a expectativa é que as cidades de Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna também recebam a exposição multilinguagem. A escolha de onde começar a expor o resultado dos anos de pesquisa, porém, não poderia ser outra, que não ao lado de quem faz a tradição acontecer. Segundo Sabrina Alves, o diferencial de instalar a mostra em Caetité é justamente a possibilidade de perceber de perto o olhar dos retratados.



“Estar com eles, celebrar a manifestação de forma genuína com a presença espiritual e também física do Reisado. Devolver a confiança das comunidades através da programação socioeducativa que envolve oficinas, rodas de conversa e apresentações concebidas junto a eles e para eles. A ideia inicial da exposição Reiseiros, vida de sorte e saúde é seguir para itinerância a partir de janeiro, mas é aqui, no MASB, no Alto Sertão, em meio aos Ternos de Reis, que ela nasce e ganha força para romper adiante pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo afora”, defende.

Reiseiros é uma realização Olho de Peixe Filmes, com parceria institucional do MASB e patrocínio da Neoenergia Coelba, Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

‘Reiseiros, vida de sorte e saúde’ / Exposição multilinguage;, abertura: quinta-feira (05), 18h / Museu do Alto Sertão da Bahia (MASB), Caetité / Visitação até 6 de dezembro /

Entrada gratuita

