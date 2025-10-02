Famosos prestigiam Wagner Moura em pré-estreia da peça ‘Um Julgamento’

O famoso está estrelando a peça - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, estrelado por Wagner Moura, ganhou uma sessão de pré-estreia especial em Salvador, nesta quinta-feira, 2. O evento, que aconteceu no Trapiche Barnabé, contou com a presença de diversas personalidades famosas.

Dentro os nomes que estiveram presentes no local para prestigiar o ator baiano estão a jornalista Rita Batista, a ex-vereadora Maria Marighella e os atores Marjorie Estiano e Diogo Lopes Filho, que ganhou o prêmio de melhor ator no prêmio Braskem.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Rita Batista contou que aproveitou um de seus dias de férias para prestigiar o ator baiano. “É uma noite de celebração da cultura, do teatro nacional e regional que é tão forte. Eu tenho certeza que o espetáculo vai ser muito bom”, disparou.

Já Marighella aproveitou para exaltar a trajetória artística de Wagner Moura e citou sua possível indicação ao Oscar em 2026. “A gente tá falando de um artista contemporâneo, meu contemporâneo, um amigo, um irmão, alguém da minha geração que de repente está cotadíssimo pro Oscar e é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio em Cannes”, disse ela.

“É um artista que tem uma trajetória brilhante, irretocável, muito coerente, mas também muito revolucionária. Um ator que tomou decisões muitas vezes contra a corrente e conseguiu se consolidar como artista, projetando primeiro a Bahia para o Brasil e depois o Brasil para o mundo”, completou.

A arte salva

Quem também conversou com a reportagem foi o ator Diogo Lopes Filho. Ele destacou a importância de eventos como este para a exaltação da cultura da Bahia, que tem se perdido ao longo dos anos.

“Este evento é muito especial, significativo e importante, por tudo que ele carrega e que ele traz. Também está trazendo o Wagner Moura, que é o filho amado do teatro baiano, da Bahia e está aí para o mundo estreando uma peça, um espetáculo internacional na cidade de Salvador”, afirmou.

“Eu acho que é bom estar aqui, participar disso e viver isso. Eu conheço o texto original em que o espetáculo foi baseado, que é ‘O inimigo do povo’, mas eu não sei nada do espetáculo. Sei que a diretora é bacana e estou animado para assistir esta pré-estreia”, concluiu.