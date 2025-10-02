Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EMOÇÃO

Famosos prestigiam Wagner Moura em pré-estreia da peça ‘Um Julgamento’

A peça contará com sessões até o dia 12 de outubro

Franciely Gomes e Manoela Santos

Por Franciely Gomes e Manoela Santos

02/10/2025 - 21:56 h
O famoso está estrelando a peça
O famoso está estrelando a peça -

O espetáculo “UM JULGAMENTO – depois do Inimigo do Povo”, estrelado por Wagner Moura, ganhou uma sessão de pré-estreia especial em Salvador, nesta quinta-feira, 2. O evento, que aconteceu no Trapiche Barnabé, contou com a presença de diversas personalidades famosas.

Dentro os nomes que estiveram presentes no local para prestigiar o ator baiano estão a jornalista Rita Batista, a ex-vereadora Maria Marighella e os atores Marjorie Estiano e Diogo Lopes Filho, que ganhou o prêmio de melhor ator no prêmio Braskem.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, Rita Batista contou que aproveitou um de seus dias de férias para prestigiar o ator baiano. “É uma noite de celebração da cultura, do teatro nacional e regional que é tão forte. Eu tenho certeza que o espetáculo vai ser muito bom”, disparou.

Já Marighella aproveitou para exaltar a trajetória artística de Wagner Moura e citou sua possível indicação ao Oscar em 2026. “A gente tá falando de um artista contemporâneo, meu contemporâneo, um amigo, um irmão, alguém da minha geração que de repente está cotadíssimo pro Oscar e é o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio em Cannes”, disse ela.

“É um artista que tem uma trajetória brilhante, irretocável, muito coerente, mas também muito revolucionária. Um ator que tomou decisões muitas vezes contra a corrente e conseguiu se consolidar como artista, projetando primeiro a Bahia para o Brasil e depois o Brasil para o mundo”, completou.

Leia Também:

Paraíso na Bahia terá três dias de festa gratuita; veja atrações
Salvador recebe Festa Literária com programação gratuita e inclusiva
Open Air Brasil, Wagner Moura e mais: o que curtir em Salvador

A arte salva

Quem também conversou com a reportagem foi o ator Diogo Lopes Filho. Ele destacou a importância de eventos como este para a exaltação da cultura da Bahia, que tem se perdido ao longo dos anos.

“Este evento é muito especial, significativo e importante, por tudo que ele carrega e que ele traz. Também está trazendo o Wagner Moura, que é o filho amado do teatro baiano, da Bahia e está aí para o mundo estreando uma peça, um espetáculo internacional na cidade de Salvador”, afirmou.

“Eu acho que é bom estar aqui, participar disso e viver isso. Eu conheço o texto original em que o espetáculo foi baseado, que é ‘O inimigo do povo’, mas eu não sei nada do espetáculo. Sei que a diretora é bacana e estou animado para assistir esta pré-estreia”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

peça de teatro wagner moura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O famoso está estrelando a peça
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O famoso está estrelando a peça
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

O famoso está estrelando a peça
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

O famoso está estrelando a peça
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x