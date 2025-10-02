Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LITERATURA

Salvador recebe Festa Literária com programação gratuita e inclusiva

Programação repleta de novidades promove arte e cultura para todos os públicos no Pelourinho

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/10/2025 - 17:00 h
Koanza e Márcia Kambeba são atrações da 5ª Festa Literária Arte e Identidade
Koanza e Márcia Kambeba são atrações da 5ª Festa Literária Arte e Identidade -

Pensada para inspirar as expressões artísticas negras e indígenas, além da literatura infantojuvenil, acontece a festa literária Arte e Identidade, a partir desta quinta-feira,2, seguindo até o dia 4. O evento ocorre em diversos espaços do Centro Histórico de Salvador, de forma gratuita, no Pelourinho.

Além de uma programação repleta de cultura, haverá o concurso “Versos de Identidade”, que premia estudantes da rede pública que expressam suas vivências por meio da escrita criativa. Na sexta-feira,3, será realizada a final do concurso no Largo Quincas Berro D’Água, com dez jovens apresentando seus poemas para o público.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Open Air Brasil, Wagner Moura e mais: o que curtir em Salvador
A minissérie escondida da Netflix que coloca você dentro de uma investigação
Do Brasil para o mundo! Bienal de Dança marca encontro entre países

A curadora do projeto, Karla Daniella Brito, comenta sobre a importância do evento. "Estamos propondo um deslocamento da resistência que fazemos a partir da dor para outro lugar: queremos pensar a resistência negra, indígena e afro-indígena a partir da felicidade. Pensar a resistência a partir da festa é muito positivo!", afirma.

Para encerrar a programação, no sábado,4, o público poderá assistir ao espetáculo “Simbora, Negona”, um talk show criado por Sulivã Bispo, que busca ressignificar a identidade:

"Quando comemos acarajé de uma baiana trajada, preservamos a nossa identidade. A identidade está no lugar de identificação. Identidade não é só sobrevivência: é viver com consciência", explica o artista.

O evento também conta com a presença da escritora indígena Márcia Kambeba, na roda de conversa “Palavras que Libertam: A Escrita e a Leitura Como Ato de Resistência e Protagonismo das Infâncias Negras e Indígenas”, que ressalta a união entre identidade e representatividade.

"Somos o povo das águas, com aldeias construídas próximas aos rios. Um povo que resistiu, mantendo sua cultura, memória, identidade e língua viva, mesmo que fraturada pelo contato", afirma Márcia.

Programação

Roda de Conversa “Palavras que Libertam: A Escrita e a Leitura Como Ato de Resistência e Protagonismo das Infâncias Negras e Indígenas”, com Márcia Kambeba

  • Data: Sexta-feira (3)
  • Horário: 14h
  • Local: Espaço Identidade - Museu Eugênio Teixeira Leal

Etapa final do concurso de escrita criativa “Versos de Identidade”

  • Data: Sexta (3)
  • Horário: 15h30
  • Local: Espaço Juventudes - Largo Quincas Berro D’Água

Espetáculo “Simbora, Negona”, com Sulivã Bispo

  • Data: Sábado (4)
  • Horário: 17h
  • Local: Espaço Juventudes - Largo Quincas Berro D’Água

ESPAÇOS DO EVENTO

  • ESPAÇO INFANTIL BRILHO - Largo Tereza Batista
  • ESPAÇO JUVENTUDES - Largo Quincas Berro D`Água
  • ESPAÇO EMPODERAMENTO - Casa Vale Do Dendê
  • ESPAÇO IDENTIDADE - Museu Eugênio Teixeira Leal
  • ESPAÇO LEITURA - Praça Terreiro De Jesus

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura literatura literatura baiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Koanza e Márcia Kambeba são atrações da 5ª Festa Literária Arte e Identidade
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Koanza e Márcia Kambeba são atrações da 5ª Festa Literária Arte e Identidade
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Koanza e Márcia Kambeba são atrações da 5ª Festa Literária Arte e Identidade
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Koanza e Márcia Kambeba são atrações da 5ª Festa Literária Arte e Identidade
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x