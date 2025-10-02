Salvador recebe Festa Literária com programação gratuita e inclusiva

Koanza e Márcia Kambeba são atrações da 5ª Festa Literária Arte e Identidade - Foto: Divulgação

Pensada para inspirar as expressões artísticas negras e indígenas, além da literatura infantojuvenil, acontece a festa literária Arte e Identidade, a partir desta quinta-feira,2, seguindo até o dia 4. O evento ocorre em diversos espaços do Centro Histórico de Salvador, de forma gratuita, no Pelourinho.

Além de uma programação repleta de cultura, haverá o concurso “Versos de Identidade”, que premia estudantes da rede pública que expressam suas vivências por meio da escrita criativa. Na sexta-feira,3, será realizada a final do concurso no Largo Quincas Berro D’Água, com dez jovens apresentando seus poemas para o público.

A curadora do projeto, Karla Daniella Brito, comenta sobre a importância do evento. "Estamos propondo um deslocamento da resistência que fazemos a partir da dor para outro lugar: queremos pensar a resistência negra, indígena e afro-indígena a partir da felicidade. Pensar a resistência a partir da festa é muito positivo!", afirma.

Para encerrar a programação, no sábado,4, o público poderá assistir ao espetáculo “Simbora, Negona”, um talk show criado por Sulivã Bispo, que busca ressignificar a identidade:

"Quando comemos acarajé de uma baiana trajada, preservamos a nossa identidade. A identidade está no lugar de identificação. Identidade não é só sobrevivência: é viver com consciência", explica o artista.

O evento também conta com a presença da escritora indígena Márcia Kambeba, na roda de conversa “Palavras que Libertam: A Escrita e a Leitura Como Ato de Resistência e Protagonismo das Infâncias Negras e Indígenas”, que ressalta a união entre identidade e representatividade.

"Somos o povo das águas, com aldeias construídas próximas aos rios. Um povo que resistiu, mantendo sua cultura, memória, identidade e língua viva, mesmo que fraturada pelo contato", afirma Márcia.

Programação

Roda de Conversa “Palavras que Libertam: A Escrita e a Leitura Como Ato de Resistência e Protagonismo das Infâncias Negras e Indígenas”, com Márcia Kambeba

Data: Sexta-feira (3)

Horário: 14h

Local: Espaço Identidade - Museu Eugênio Teixeira Leal

Etapa final do concurso de escrita criativa “Versos de Identidade”

Data: Sexta (3)

Horário: 15h30

Local: Espaço Juventudes - Largo Quincas Berro D’Água

Espetáculo “Simbora, Negona”, com Sulivã Bispo

Data: Sábado (4)

Horário: 17h

Local: Espaço Juventudes - Largo Quincas Berro D’Água

ESPAÇOS DO EVENTO