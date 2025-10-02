Open Air Brasil, Wagner Moura e mais: o que curtir em Salvador

A capital baiana promete um fim de semana vibrante - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A capital baiana promete um fim de semana vibrante, repleto de música, cultura, teatro, cinema e lazer para todas as idades. A cidade se transforma em um grande palco de experiências, oferecendo opções que vão do entretenimento infantil aos shows de música baiana.

Entre os destaques da nossa agenda cultural, estão espetáculos imperdíveis, apresentações musicais que celebram a identidade local e o Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE que chega a Salvador trazendo a maior tela de cinema a céu aberto do mundo.

Ainda em dúvida sobre o que fazer? O Portal A TARDE preparou uma seleção especial com os melhores eventos para você curtir o final de semana. Confira a lista!

🎶MÚSICA

⏭️ Jalmy em Movimento

Data: 03 de outubro

03 de outubro Horário: 19h

19h Local: Arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho – Salvador/BA

Arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho – Salvador/BA Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (comerciário)

⏭️Estreia do show Dona Salvadora - Cantos Ancestrais

Data: 30 de outubro

30 de outubro Horário: 17h

17h Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo, Centro, Salvador

Largo do Santo Antônio Além do Carmo, Centro, Salvador Ingressos: Gratuito

⏭️Clama Bahia

Data: 4 de outubro

4 de outubro Horário: 17h

17h Local: Orla de Piatã – Salvador

Orla de Piatã – Salvador Ingressos: Gratuito

⏭️ROZÊ ENERGIA DE ERÊ

Data: 04 e 05 de outubro

04 e 05 de outubro Horário: 13h

13h Local: MUSEU DE ARTE DA BAHIA - MAB

MUSEU DE ARTE DA BAHIA - MAB Ingressos: Gratuito

⏭️Show “Fica Gamboa”

Data: 1 a 04 de outubro

1 a 04 de outubro Horário: A partir das 17h

A partir das 17h Local: Teatro Gamboa (Rua Gamboa de Cima, 03 – Dois de Julho, Salvador – BA)

Teatro Gamboa (Rua Gamboa de Cima, 03 – Dois de Julho, Salvador – BA) Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)

R$40 (inteira) e R$20 (meia) Venda: Teatro Gamboa

⏭️Bailinho de Quinta

Data: 04 de outubro

04 de outubro Horário: 21h30

21h30 Local: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)

Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia) Ingressos: R$60 (inteira) e R$ 30 (meia)

R$60 (inteira) e R$ 30 (meia) Venda: Sympla

⏭️Katulê em Casa

Data: 05 de outubro

05 de outubro Horário: 16h

16h Local: Rua Luiz Anselmo, Alto das Pedrinhas, nº 199, em frente ao bar Motivo pra Comer Água

Rua Luiz Anselmo, Alto das Pedrinhas, nº 199, em frente ao bar Motivo pra Comer Água Ingressos: Gratuito

⏭️ II Mostra Cultural: Seu Bloco na Rua

Data: 02 de outubro

02 de outubro Horário: 14h

14h Local: DOCA 1 - Multiespaço, Salvador - BA

DOCA 1 - Multiespaço, Salvador - BA Ingressos: Gratuito

Gratuito Venda: Sympla

⏭️ Komboza

Atrações: Hiran, Sofia Pitta, Illy e entre outros

Hiran, Sofia Pitta, Illy e entre outros Data: 04 de outubro

04 de outubro Horário: 17h

17h Local: Clube Fantoches da Euterpe

Clube Fantoches da Euterpe Ingressos: R$49

R$49 Venda: ShotGun

⏭️ "CORAÇÃO; BATALHA, CELEBRAÇÃO" com a BAGUM

Data: 04 de outubro

04 de outubro Horário: 19h30

19h30 Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia

Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

⏭️ FESTA DO JUSTIN em SALVADOR

Data: 03 de outubro

03 de outubro Horário: 22h

22h Local: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA

Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA Ingressos: R$35

R$35 Venda: Sympla

🎭TEATRO

Wagner Moura estrela peça teatral 'Um Julgamento – depois de Um Inimigo do Povo' | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

⏭️Espétaculo UM JULGAMENTO, depois do Inimigo do Povo

Data: 4 a 11 de outubro

Horário: 17h30

17h30 Local: Trapiche Barnabé - Av. Jequitaia , 5, Salvador - Bahia

Trapiche Barnabé - Av. Jequitaia , 5, Salvador - Bahia Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)

R$30 (inteira) e R$15 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espétaculo "TROCA-TROCA"

Data: 04 a 05 de outubro

04 a 05 de outubro Horário: 19h30

19h30 Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos : R$120 (inteira) e R$60 (meia)

: R$120 (inteira) e R$60 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Stand Up Music – A História das Músicas

Data: 4, 11 e 18 de outubro

4, 11 e 18 de outubro Horário: 20h

20h Local: Teatro de Bolso Vilas Boulevard – Shopping Villas Boulevard (Avenida Praia de Itapuã, n. 1137 - Lauro de Freitas)

Teatro de Bolso Vilas Boulevard – Shopping Villas Boulevard (Avenida Praia de Itapuã, n. 1137 - Lauro de Freitas) Ingressos: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia-entrada)

R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia-entrada) Venda : Sympla

⏭️ Aurata.OSME vol dois

Data: 03 de outubro

03 de outubro Horário: 19h

19h Local: Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória, Salvador – BA

Ingressos: R$ 20,00 (meia) | R$ 40,00 (inteira)

R$ 20,00 (meia) | R$ 40,00 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ TURMA DO PROBLEMS E O CONTROLE MÁGICO

Data: 05 de Outubro

05 de Outubro Horário: 16h30

16h30 Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia

Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia Ingressos: R$200 (inteira) e R$100 (meia)

R$200 (inteira) e R$100 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Dan Carvalho - Coisas Leves

Data: 04 de outubro

04 de outubro Horário: 20h

20h Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA

Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)

R$60 (inteira) e R$30 (meia) Venda: Sympla

🍭INFANTIL

⏭️ Café da Alegria - Fabbrica di Aventuras

Data: 05 de outubro

05 de outubro Horário: 8h

8h Local: FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia

FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia Ingressos: R$84,90

R$84,90 Venda: Sympla

⏭️ EnCanto

Data: 4 a 5 de outubro

4 a 5 de outubro Horário: 16h30

16h30 Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia

Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia Ingressos: R$40 (inteira) R$20 (meia)

R$40 (inteira) R$20 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo TEMPO REI

Data: 5 a 19 de Outubro

5 a 19 de Outubro Horário: 11h

11h Local: Teatro Módulo - Avenida Professor Magalhães Neto , 1177, Salvador - Bahia

Teatro Módulo - Avenida Professor Magalhães Neto , 1177, Salvador - Bahia Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia)

R$80 (inteira) e R$40 (meia) Venda: Sympla

⏭️ Espetáculo Alice no Pais das Maravilhas

Data: 05 de outubro

05 de outubro Horário: 15h

15h Local: Sesi Caminho de Areia, Salvador - BA

Sesi Caminho de Areia, Salvador - BA Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)

R$20 (inteira) e R$10 (meia) Venda: Sympla

➡️OUTROS

⏭️ Open Air Brasil - “Pulp Fiction - Tempo de Violência”

Data: 02 de outubro

02 de outubro Horário: 19h

19h Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA

Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA Ingressos: R$30(meia) e R$60 (inteira)

R$30(meia) e R$60 (inteira) Venda: Sympla

⏭️ Open Air Brasil - “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard

Data: 03 de outubro

03 de outubro Horário: 19h

19h Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA

Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA Ingressos: R$30(meia) e R$60 (inteira)

R$30(meia) e R$60 (inteira) Venda: Sympla

⏭️ Open Air Brasil - “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme”

Data: 04 de outubro

04 de outubro Horário: 19h

19h Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA

Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA Ingressos: R$30(meia) e R$60 (inteira)

R$30(meia) e R$60 (inteira) Venda: Sympla

⏭️ Open Air Brasil - “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise”

Data: 05 de outubro

05 de outubro Horário: 19h

19h Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA

Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA Ingressos: R$30(meia) e R$60 (inteira)

R$30(meia) e R$60 (inteira) Venda: Sympla

⏭️ Comer, beber e pintar