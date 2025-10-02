Menu
HOME > CULTURA
AGENDA CULTURAL

Open Air Brasil, Wagner Moura e mais: o que curtir em Salvador

Capital baiana se transforma em um grande palco de experiências neste final de semana

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

01/10/2025 - 18:17 h | Atualizada em 06/10/2025 - 12:01
A capital baiana promete um fim de semana vibrante
A capital baiana promete um fim de semana vibrante

A capital baiana promete um fim de semana vibrante, repleto de música, cultura, teatro, cinema e lazer para todas as idades. A cidade se transforma em um grande palco de experiências, oferecendo opções que vão do entretenimento infantil aos shows de música baiana.

Entre os destaques da nossa agenda cultural, estão espetáculos imperdíveis, apresentações musicais que celebram a identidade local e o Open Air Brasil, evento parceiro do Grupo A TARDE que chega a Salvador trazendo a maior tela de cinema a céu aberto do mundo.

Ainda em dúvida sobre o que fazer? O Portal A TARDE preparou uma seleção especial com os melhores eventos para você curtir o final de semana. Confira a lista!

🎶MÚSICA

A capital baiana promete um fim de semana vibrante
A capital baiana promete um fim de semana vibrante | Foto: Divulgação

⏭️ Jalmy em Movimento

  • Data: 03 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Arena do Teatro Sesc Senac Pelourinho – Salvador/BA
  • Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 16 (comerciário)

⏭️Estreia do show Dona Salvadora - Cantos Ancestrais

  • Data: 30 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo, Centro, Salvador
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Clama Bahia

  • Data: 4 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Orla de Piatã – Salvador
  • Ingressos: Gratuito

⏭️ROZÊ ENERGIA DE ERÊ

  • Data: 04 e 05 de outubro
  • Horário: 13h
  • Local: MUSEU DE ARTE DA BAHIA - MAB
  • Ingressos: Gratuito

⏭️Show “Fica Gamboa”

  • Data: 1 a 04 de outubro
  • Horário: A partir das 17h
  • Local: Teatro Gamboa (Rua Gamboa de Cima, 03 – Dois de Julho, Salvador – BA)
  • Ingressos: R$40 (inteira) e R$20 (meia)
  • Venda: Teatro Gamboa

⏭️Bailinho de Quinta

  • Data: 04 de outubro
  • Horário: 21h30 
  • Local: Casa Rosa (Praça Colombo, 106 – Rio Vermelho – Salvador, Bahia)
  • Ingressos: R$60 (inteira) e R$ 30 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Katulê em Casa

  • Data: 05 de outubro
  • Horário: 16h
  • Local: Rua Luiz Anselmo, Alto das Pedrinhas, nº 199, em frente ao bar Motivo pra Comer Água
  • Ingressos: Gratuito

⏭️II Mostra Cultural: Seu Bloco na Rua

  • Data: 02 de outubro
  • Horário: 14h
  • Local: DOCA 1 - Multiespaço, Salvador - BA
  • Ingressos: Gratuito
  • Venda: Sympla

⏭️ Komboza

  • Atrações: Hiran, Sofia Pitta, Illy e entre outros
  • Data: 04 de outubro
  • Horário: 17h
  • Local: Clube Fantoches da Euterpe
  • Ingressos: R$49
  • Venda: ShotGun

⏭️"CORAÇÃO; BATALHA, CELEBRAÇÃO" com a BAGUM

  • Data: 04 de outubro
  • Horário: 19h30
  • Local: Teatro Sesc-Senac Pelourinho - Largo do Pelourinho, 19, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️FESTA DO JUSTIN em SALVADOR

  • Data: 03 de outubro
  • Horário: 22h
  • Local: Casa da Felicidade Arte & Música & Gastronomia, Salvador - BA
  • Ingressos: R$35
  • Venda: Sympla

🎭TEATRO

Wagner Moura estrela peça teatral 'Um Julgamento – depois de Um Inimigo do Povo'
Wagner Moura estrela peça teatral 'Um Julgamento – depois de Um Inimigo do Povo' | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

⏭️Espétaculo UM JULGAMENTO, depois do Inimigo do Povo

  • Data: 4 a 11 de outubro
  • Horário: 17h30
  • Local: Trapiche Barnabé - Av. Jequitaia , 5, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️ Espétaculo "TROCA-TROCA"

  • Data: 04 a 05 de outubro
  • Horário: 19h30
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$120 (inteira) e R$60 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Stand Up Music – A História das Músicas

  • Data: 4, 11 e 18 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro de Bolso Vilas Boulevard – Shopping Villas Boulevard (Avenida Praia de Itapuã, n. 1137 - Lauro de Freitas)
  • Ingressos: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia-entrada)
  • Venda: Sympla

⏭️Aurata.OSME vol dois

  • Data: 03 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340 - Corredor da Vitória, Salvador – BA
  • Ingressos: R$ 20,00 (meia) | R$ 40,00 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️TURMA DO PROBLEMS E O CONTROLE MÁGICO

  • Data: 05 de Outubro
  • Horário: 16h30
  • Local: Teatro Jorge Amado - Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$200 (inteira) e R$100 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Dan Carvalho - Coisas Leves

  • Data: 04 de outubro
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro SESI Rio Vermelho, Salvador - BA
  • Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia)
  • Venda: Sympla

🍭INFANTIL

A capital baiana promete um fim de semana vibrante
A capital baiana promete um fim de semana vibrante | Foto: Divulgação

⏭️Café da Alegria - Fabbrica di Aventuras

  • Data: 05 de outubro
  • Horário: 8h
  • Local: FABBRICA DI PIZZA - R. Território do Guaporé, 160, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$84,90
  • Venda: Sympla

⏭️EnCanto

  • Data: 4 a 5 de outubro
  • Horário: 16h30
  • Local: Casa Rosa - Praça Colombo, 106, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$40 (inteira) R$20 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo TEMPO REI

  • Data: 5 a 19 de Outubro
  • Horário: 11h
  • Local: Teatro Módulo - Avenida Professor Magalhães Neto , 1177, Salvador - Bahia
  • Ingressos: R$80 (inteira) e R$40 (meia)
  • Venda: Sympla

⏭️Espetáculo Alice no Pais das Maravilhas

  • Data: 05 de outubro
  • Horário: 15h
  • Local: Sesi Caminho de Areia, Salvador - BA
  • Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia)
  • Venda: Sympla

➡️OUTROS

A capital baiana promete um fim de semana vibrante
A capital baiana promete um fim de semana vibrante | Foto: Divulgação

⏭️Open Air Brasil - “Pulp Fiction - Tempo de Violência”

  • Data: 02 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30(meia) e R$60 (inteira)
  • Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil - “Missão: Impossível – O Acerto Final” + Show da banda Herbert & Richard

  • Data: 03 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30(meia) e R$60 (inteira)
  • Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil - “Lilo & Stitch” (live-action) + “F1 – O Filme”

  • Data: 04 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30(meia) e R$60 (inteira)
  • Venda: Sympla

⏭️Open Air Brasil - “Meu Amigo Totoro” + “Thelma & Louise”

  • Data: 05 de outubro
  • Horário: 19h
  • Local: Centro de Convenções Salvador, Salvador - BA
  • Ingressos: R$30(meia) e R$60 (inteira)
  • Venda: Sympla

⏭️Comer, beber e pintar

  • Data: 04 de outubro
  • Horário: 8h
  • Local: Museu da Misericórdia, Salvador - BA
  • Ingressos: R$155 (individual) e R$300 (casadinha)
  • Venda: Sympla

x