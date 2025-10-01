Festa Literária Arte e Identidade terá programação especial infantil

Espaço Infantil Brilho fica no Largo Tereza Batista - Foto: Divulgação

A quinta edição da Festa Literária Arte e Identidade, que acontece de 2 a 4 de outubro de 2025 no Pelourinho, terá uma programação dedicada às crianças no Espaço Infantil Brilho, no Largo Tereza Batista.

No dia 4, às 10h, o grupo Bonde da Calu fará uma intervenção artística. Às 15h, Maíra Azevedo (Tia Má) participa de um bate-papo sobre seu livro infantil “A Menina que Não Sabia Que Era Bonita”, com mediação de Cássia Valle.

A publicação, lançada neste ano, conta a história de uma menina negra que não se dá conta de sua beleza, mas, num sonho, quando encontra seus ancestrais, descobre finalmente o quanto é bonita. Maíra diz que uma das motivações para escrever o livro foi uma situação que viveu com sua filha, Aiana Luiza, quando a menina tinha três anos.

“Um dia, eu disse a ela: ‘filha, você é tão linda!’. E ela disse ‘eu sei’. Quando respondeu assim, fiquei encantada e super feliz em saber que ela tem a autoestima muito bem resolvida”, observa a autora.

No encontro com o público, Maíra pretende ouvir as perguntas e deseja a participação de todos na plateia. “Nestes eventos, o melhor é o diálogo. Quero que as pessoas façam perguntas, porque, às vezes, falamos, mas não dizemos o que o público quer ouvir. Quero abrir espaço para que as pessoas falem aquilo que há muito tempo está guardado nelas”, explica.

Bonde da Calu

No mesmo dia, pela manhã, a partir das 10h, as crianças poderão assistir ao Bonde da Calu, grupo teatral criado pela atriz e diretora Cássia Valle, revelada no Bando de Teatro Olodum. O espetáculo, que leva o mesmo nome do grupo, combina música e poesia em cena.

“Nós chamamos de recital brincante, quem tem poemas, ludicidade, música e dança, além de elementos do circo, como um perna-de-pau”, diz Lucila Laura, atriz e produtora do Bonde da Calu. As músicas e os textos são criações originais do grupo, que desta vez contará também com a participação da atriz-mirim Pietra Gomes, responsável por recitar poemas.

O Bonde da Calu foi criado por Cássia Valle, baseado no livro “Calu, Uma Menina Cheia de Histórias”, que ela mesma escreveu com Luciana Palmeira em 2017. No livro, Calu procura uma forma de transformar o bairro em que mora em um museu a céu aberto.

Mais opções para as crianças

Programação Infantil - Espaço Infantil Brilho (gratuita)

Quinta-feira, 2 de outubro:

9h: Atividade lúdico-pedagógica “Vivências Indígenas - Um Abraço nas Memórias” com Camila Tupinambá

14h: Roda de conversa “Percussão, Partitura e Resistência: A Música como Educação” com Geraldo Marques, Mestre Pacote do Pelô e mediação de Nanny Santos

Sexta-feira, 3 de outubro:

9h30: Lançamento e contação da história “No Sítio do Vovô Dândi” com Ana Fátima, Thayná Oliveira e mediação de Cássia Valle

15h10: Apresentação de danças urbanas

15h30: Lançamento de obras literárias de educadores da rede municipal, incluindo “Este é Meu Cabelo” (Dejanira Rainha) e “O Machado de Xangô” (Genivaldo Luiz Santos de Jesus)

A Festa Literária Arte e Identidade V

Entre os dias 2 e 4 de outubro de 2025, o Pelourinho será mais uma vez palco da Festa Literária Arte e Identidade, que neste ano traz o tema “Arte e Literatura Negra e Indígena: Resistir é Festejar”. Gratuito e aberto ao público, o evento ocupa os espaços culturais do Centro Histórico em cenários vivos de troca, afeto e ancestralidade, com uma programação intensa voltada ao público infantojuvenil, celebrando o legado dos povos africanos e originários na formação do Brasil, além da potência da arte e da literatura como ferramentas de resistência e transformação.

"A Festa Literária Arte e Identidade deste ano traz o tema Resistir é Festejar porque celebrar a arte e a literatura negra e indígena é um ato de resistência. Mais que um evento, é um movimento de afirmação e construção de um futuro mais justo, onde fortalecer as infâncias e juventudes negras e indígena é político e pedagógico", afirma Cris Santana, coordenadora geral do evento.