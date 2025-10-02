Paraíso na Bahia terá três dias de festa gratuita; veja atrações

Prepare-se para três dias de festa gratuita no Paraíso - Foto: Jonny Herbert| Divulgação

Prepare-se para três dias de festa gratuita no Paraíso. A Festa Literária de Boipeba (Flipeba) acontece entre os dias 9 e 11 de outubro, de forma gratuita, na incrível ilha de Boipeba, localizada no sul da Bahia. O evento reunirá escritores, artistas, estudantes da rede púbilca de ensino, além de moradores da região.

Neste ano, o tema do evento é a preservação dos ecossistemas: “Histórias para um futuro possível – literatura e comunidades tradicionais como ferramenta de preservação dos ecossistemas”.

Além de muita literatura, a Flipeba contará com mais de 30 atividades, entre oficinas educativas, contações de histórias, teatro, mesas literárias, mostra de cinema, lançamentos literários, performances, exposições e shows. Manoela Ramos, organizadora do evento, destaca a importância da festa para a Bahia.

“A Flipeba é uma das festas literárias mais autênticas da Bahia e, mesmo enfrentando dificuldades com a captação de recursos, sua importância está consolidada[...]É um trabalho coletivo que exige muita articulação e esforço individual e coletivo, mas que rendeu frutos significativos, como o livro de poesias dos alunos da ilha e a movimentação na cena cultural [...]”, afirmou.

Confira as atrações

Entre os nomes atrações confirmados estão a atriz e escritora Cássia Vale (BA), o escritor Jesse Andarilho (RJ), Yasmin Morais, conhecida pelo perfil Vulva Negra, e a cantora e compositora Duda Brack.

Festa Literária de Boipeba (Flipeba) | Foto: Divulgação

Além deles, outros participantes marcam presença no evento: a jornalista e escritora Midiã Noelle, o dançarino e performer Hugo Martins, o rapper Yannick Hara, Terezinha Passos, a apresentadora Laura Eme, entre outros.



O evento ainda receberá o Encontro dos Povos Tradicionais da Mata Atlântica, reunindo lideranças locais, pescadores, marisqueiras, ativistas ambientais e o Fórum de Comunidades Tradicionais.