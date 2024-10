Feira da Fraternidade vai acontecer na Praça do Campo Grande

Iniciativa será realizada de 7 a 10 de novembro - Foto: Divulgação

A tradicional Feira da Fraternidade, evento beneficente da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, confirmou sua 43ª edição nessa terça-feira, 8. A iniciativa será realizada de 7 a 10 de novembro, em Salvador, com o tema “Fraternidade em Ação”.

A novidade deste ano é o novo local: a Praça do Campo Grande. A feira, que tradicionalmente acontecia no Terreno da Graça, tem o objetivo de arrecadar fundos para as obras sociais da Paróquia da Vitória, a exemplo do Centro Médico Esmeralda da Natividade, da Creche Nossa Senhora da Vitória e da Escola Paroquial da Vitória.

Outra parte da arrecadação é destinada a trabalhos de promoção humana na comunidade Vila Brandão, além do fornecimento de leite para a unidade oncopediátrica do Hospital Aristides Maltez.

Padre Luís Simões, pároco, enfatiza o impacto social do evento: “Esse projeto cresceu e tem um impacto social efetivo, transforma muitas vidas no bairro e imediações. É o principal meio de sustentação de nossas obras sociais”.

O arquiteto voluntário, Cláudio Cazé, responsável pelo projeto, explicou que a estrutura foi projetada em uma única área do Campo Grande, que não vai ocupar toda a praça e nem a parte de lazer da localidade.

Programação

Já confirmaram presença o cantor Alexandre Peixe, Adão Negro, Negra Cor, Rode Torres, UTX, Samba do Lico, Viola de Doze, Herbet Richards, Tio Barnabé, entre outros nomes de diferentes estilos e ritmos.

A ação beneficente ainda contará com opções gastronômicas da culinária nacional e internacional, com pratos da cozinha alemã, americana, italiana, francesa, espanhola, mexicana, oriental e gaúcha, além das guloseimas e dos lanches saudáveis da Barraca Tropical.

Brechó, barraca de artesanato, barraca de venda de brinquedos usados e novos, Apostolado da Oração (arte sacra), também estarão com produtos à venda. Além disso, atrativos para as crianças estão inclusos na programação: vila Infantil com parque inflável, atividades como contação de histórias, brincadeiras, show de mágicas e teatro.

Horário de funcionamento e ingressos

O horário de funcionamento será das 18h às 22h (7/11 e 8/11), das 10h às 22h (09/11) e das 10h às 21h (10/11). Os ingressos já começaram a ser vendidos, custam R$ 10,00 (lote promocional, até o lote ser encerrado) e podem ser adquiridos na secretaria da própria Paróquia Nossa Senhora da Vitória.