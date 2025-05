Feira Literária de Itaberaba anuncia datas

Evento terá ações nas áreas de literatura, música, teatro e outras linguagens - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Itaberaba será palco da I Feira Literária Conexões Educacionais (FLICE). O evento, que acontece no Centro Territorial de Educação Profissional Piemonte do Paraguaçu I, Escola da Rede Estadual de Educação da Bahia, terá uma programação em linguagens variadas como música e literatura.

A feira será de 4 a 6 de junho de 2025, com ações nas áreas de literatura, música, teatro e outras linguagens.

“A FLICE será uma oportunidade única para os amantes da literatura e da cultura se reunirem e celebrarem a importância dos livros e da leitura como elementos importantes na conexão da Educação Básica com o Ensino Superior. Este é um grande movimento que vai ser mais um marco na história da educação nos municípios do Território de Identidade Piemonte do Paraguaçu”, avalia a coordenadora pedagógica, escritora e produtora Cultural Kalypsa Brito, idealizadora e proponente da inciativa.

As atividades da FLICE contarão com a participação de escritores e artistas com grandes contribuições estaduais e nacionais como Bule-Bule, Maviael Melo, Ivan Soares, Ricardo Ishmael, Luana Souza, Gildeci Leite, Marcos Cajé, Márcia Mendes, Uh Neto e Junior Pakapyn.

“Teremos um espaço de troca de experiências, bate papo com autoras e autores, lançamento de livros, intervenções artísticas, oficinas, narrativas acadêmicas, exposições, Feira de Empreendimentos Estudantis e economia criativa, exposições, tudo pensado por uma equipe de estudantes e professoras e da Educação Básica e do Ensino Superior, com muito zelo para a população itaberabense e do nosso território”, acrescenta Kalypsa Brito.