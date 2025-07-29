‘Festa Literária de Ilhéus’ começa com musical para crianças

O espetáculo musical infantil A Aventura de Mariá e Murici é uma das atrações - Foto: Divulgação

A 8ª Festa Literária de Ilhéus (FLI) começa hoje e vai até esta quinta-feira, 31. Com o tema “A literatura centenária de homens e mulheres do Sul da Bahia”, a edição vai homenagear grandes nomes da literatura e da cultura regional, como Elvira Foeppel, Jorge Medauar, Adonias Filho, André Rosa e Mestre Virgílio.

Evidentemente, as crianças também são contempladas. Hoje e amanhã, O Teatro Popular de Ilhéus (TPI) vai apresentar o espetáculo musical infantil A Aventura de Mariá e Murici.

As apresentações, na Praça Dom Eduardo (Praça da Catedral), serão sempre às 16h.

Voltado especialmente para o público infantil — mas encantador para todas as idades — o espetáculo é uma celebração da imaginação, da amizade e da relação harmoniosa com o meio ambiente.

A história é contada por meio de uma envolvente narração e canções que embalam a trama, conduzindo o público por uma experiência sensorial e afetiva.

A peça acompanha Mariá, uma menina curiosa e corajosa, e seu inseparável amigo Murici, um esperto canário-da-terra amarelinho, em uma jornada repleta de descobertas, criaturas mágicas e mensagens que atravessam o universo da infância com delicadeza e poesia.

Na busca pela família do passarinho, os protagonistas — representados por bonecos — enfrentam desafios que exigem empatia, coragem e respeito à natureza, valores que se entrelaçam à narrativa com leveza e encantamento.

“A gente quis construir um espetáculo que provocasse nas crianças, e também nos adultos, a vontade de imaginar e de sonhar. Mariá e Murici são como sementes que plantamos nos corações para cultivar a amizade, o cuidado com o outro e com o mundo”, afirma o diretor e dramaturgo do TPI, Romualdo Lisboa.

Abertura com Jessé Souza

As apresentações integram a programação da 8ª FLI, que reúne escritores, artistas e o público em geral em torno da literatura e suas conexões com temas como educação, inclusão e liberdade.

Além de homenagens a importantes nomes da cultura regional, a Festa também celebra o lançamento do Prêmio Sosígenes Costa de Poesia.

A abertura será hoje, no Teatro Municipal de Ilhéus, e contará com a presença do sociólogo e escritor Jessé Souza, um dos mais influentes intelectuais públicos brasileiros da atualidade.

Ao lado do professor Flávio Gonçalves (Uesc), ele participará da mesa “Brasil, mostra tua cara: lutas e labutas entre raça e classe”, refletindo sobre as estruturas sociais e históricas que moldam o país.

Com atividades distribuídas por diversos espaços do centro histórico de Ilhéus — como o Teatro Municipal, a Academia de Letras, a Rua Jorge Amado e a Praça Pedro Mattos —, a FLI reafirma seu papel como um dos mais importantes encontros culturais da Bahia, promovendo o diálogo entre tradição e contemporaneidade.

Sobre o TPI

Fundado em 1995, o Teatro Popular de Ilhéus é referência no teatro baiano e nacional.

É uma instituição cultural privada, parcialmente financiada pelo programa de Ações Continuadas da Secretaria de Cultura da Bahia, com recursos do Fundo de Cultura e do Governo do Estado.

Atualmente, o TPI está sediado temporariamente nas instalações da UESC, em parceria realizada por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Departamento de Letras, Núcleo de Artes e Observatório Astronômico da UESC.

‘A Aventura de Mariá e Murici’ na 8ª Festa Literária de Ilhéus (FLI) / Hoje e amanhã (30), sempre às 16h / Praça Dom Eduardo (Praça da Catedral), Ilhéus / Gratuito / Veja programação e novidades da FLI no perfil instagram.com/fli_oficial/