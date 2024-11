Festival Cine Terreiro está com inscrições abertas; saiba mais

Em Salvador, o festival será realizado no Espaço Cultural da Barroquinha e no Subúrbio 360 - Foto: Divulgação

O Festival Cine Terreiro 2024 - Edição Salvador/BA está com inscrições abertas para novos filmes até 27 de outubro. A ficha de inscrição e o regulamento estão disponíveis no site do evento.

Em Salvador, o festival será realizado no Espaço Cultural da Barroquinha e no Subúrbio 360, de 27 a 29 de novembro de 2024, onde ocorrem as principais atividades do festival, algumas na modalidade presencial e outras online.

A iniciativa, originária do estado do Rio Grande do Norte, vai voltar a adquirir formato itinerante, iniciando suas ações em outubro com Mostras e Oficinas em três Territórios Sagrados: Ilê Áse Torrun Gunan, Ilé Àse Kòso Àrà Tó Iná e Ilê Axé Omin Ifan Quilombo Alto do Tororó.

Ainda haverá exibições e rodas de conversa na Escola Comunitária Luiza Mahin e exibição no Parque Pedra de Xangô. Entre os dias 13 e 19 de novembro o público poderá prestigiar a Mostra Retrospectiva Online, disponibilizada no site do festival, com filmes que fizeram parte das edições passadas.

No dia 27, pela manhã e da tarde, haverá sessões para os alunos em escolas públicas do Subúrbio 360. No mesmo dia, à noite, ocorre a abertura oficial do Cine Terreiro, no Espaço Cultural da Barroquinha, com a apresentação musical do Coral Ecumênico da Bahia e a exibição de um filme convidado, chamado Vozes Da Fé, que também foi contemplado no edital Salcine.

Já nos dias 28 e 29, o Subúrbio 360 terá a exibição das três mostras competitivas do festival, chamadas Grão, Mar e Sal. Para os vencedores dessas mostras haverá uma bonificação no valor de R$ 1000,00, além de premiação em serviços prestados e aluguel de equipamentos, cedidos em parceria pela empresa IgluLoc. Em seguida, após o Festival Presencial, o público terá a oportunidade de assistir os filmes selecionados na Mostra Online de 30 de novembro a 12 de dezembro.

Mostras Competitivas do Festival

Mostra Grão - Formação

A Mostra Grão é uma das mostras principais do festival, com caráter competitivo e direcionada para realizadores iniciantes ou em formação (diretores que estejam realizando seu primeiro curta; ou diretores que estejam vinculados a alguma instituição de ensino), sem limitação de datas de finalização.

Mostra Mar - Contemporânea

A Mostra Mar é uma das mostras principais do festival, com caráter competitivo e direcionada para realizadores não iniciantes, sendo composta por filmes contemporâneos, finalizados a partir de 2023.

Mostra Sal - Local

A Mostra Sal é uma mostra especial, com caráter competitivo de filmes produzidos em Salvador, finalizados a partir de 2022

O diretor artístico do festival, Rodrigo Sena, conta que se sente muito satisfeito em dar prosseguimento ao festival, pois a exibição desses filmes “é um trabalho de resistência, que se relaciona não só com as temáticas de terreiro presentes nos filmes, mas também com o próprio fazer do festival, que vem se mantendo em seu quarto ano consecutivo, superando adversidade e chegando através dos esforços de seus colaboradores a diferentes territórios”.

Já o coordenador geral do evento, João Paulo Diogo, comentou que o Festival Cine Terreiro é um espaço de encontro para múltiplas espiritualidades e religiosidades, onde a sétima arte atua como veículo para superar estigmas, construir pontes e promover o respeito ao Sagrado.

João também ressalta que a parceria colaborativa entre realizadores do Rio Grande do Norte e da Bahia é extremamente enriquecedora para o Cine Terreiro, ampliando o alcance do festival e permitindo que novos públicos possam vivenciar sua experiência.