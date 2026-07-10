CULTURA
Festival de reggae feminino terá atração jamaicana em Salvador
Evento terá line-up 100% feminino e workshops gratuitos
O Lioness Festival, primeiro festival brasileiro de reggae dedicado ao protagonismo feminino na música, realizará sua quarta edição no dia 8 de agosto, a partir das 16h, na Casa Rosa. O evento contará com line-up e staff formados exclusivamente por mulheres e terá como principal atração internacional a cantora jamaicana Xana Romeo.
Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com valores de R$ 40 (meia-entrada), R$ 80 (inteira) e R$ 60 (solidário), mediante doação de um pacote de absorventes para a campanha de dignidade menstrual.
Depois de três edições realizadas no Centro Histórico de Salvador, o Lioness Festival estreia na Casa Rosa em busca de ampliar sua visibilidade e alcançar novos públicos.
“Chegar à quarta edição é a confirmação de que existe um público que acredita e apoia a construção de espaços mais diversos e paritários dentro da música. A mudança para a Casa Rosa representa um novo ciclo para o Lioness”, afirma Bruna Moitinho, idealizadora do evento.
Atração internacional
Filha caçula da lenda do reggae roots Max Romeo, Xana Romeo é considerada uma das principais vozes femininas da nova geração do reggae contemporâneo. Nascida em Greenwich Town, em Kingston, a artista ganhou projeção por canções que abordam espiritualidade, resistência e questões sociais ligadas ao empoderamento feminino.
Shows de Bahia e São Paulo
Além da jamaicana, o festival receberá a banda Ambulantes, de São Paulo, conhecida pela mistura de reggae com elementos da música brasileira e mensagens de consciência coletiva.
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Representando a cena baiana, sobe ao palco Talita Ataíde, escolhida pelo público por meio de votação nas redes sociais do festival. A artista do Recôncavo Baiano apresenta repertório voltado para ancestralidade afro-brasileira, identidade e pertencimento.
DJs em apresentação conjunta
A programação também inclui sets das DJsNahraujo e Indira Marley, que tocarão em formato B2B, compartilhando as pickups durante a apresentação.
Nahraujo trará uma seleção influenciada pela diáspora da música jamaicana, passando por reggae, jungle, grime e drum and bass. Já Indira Marley apresentará repertório dedicado ao legado de Bob Marley, The Wailers e da família Marley, incluindo raridades em vinil e versões contemporâneas do gênero.
Dança e arte ao vivo
O público poderá participar de um aulão de dança comandado pelo coletivo Agarradinho Roots. Haverá ainda uma intervenção artística da ilustradora Isabel Hoisel, que fará uma sessão de live painting durante o festival.
Workshops gratuitos para mulheres
Além da programação artística, o festival mantém ações de formação profissional voltadas para mulheres interessadas em atuar nos bastidores da música.
Nesta edição, serão realizados workshops gratuitos de Iluminação, ministrado por Irma Vidal, e de Técnica em Áudio, conduzido por Jéssyca Meirelles. As atividades acontecerão presencialmente em Salvador e terão conteúdo teórico e prático voltado para funções técnicas do setor cultural.
As inscrições para os cursos foram abertas em junho e já estão encerradas.