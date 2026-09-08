Festival Primaverão reúne voluntários e movimenta a economia solidária

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Antes mesmo de o público chegar, o Festival Primaverão 2026 já mobiliza centenas de pessoas em Salvador. Cerca de 550 voluntários participam da organização da 13ª edição do evento, que acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na área verde da Paróquia Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A preparação começa meses antes do festival. Desde o início do ano, os voluntários participam de reuniões de planejamento, captação de recursos, formação das equipes e organização das diferentes áreas da festa.

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Estrutura, barracas, bilheteria, caixa, decoração, captação, setor financeiro, palco e backstage estão entre as atividades que contam com trabalho voluntário. A mobilização também reúne pessoas que acompanham o evento desde a primeira edição e famílias de diferentes gerações.

“O voluntário é o Primaverão. O símbolo maior e o motor propulsor do Primaverão é o voluntário que doa seus recursos humanos e, até financeiros, para que o Primaverão aconteça”, afirma o pároco da Ascensão do Senhor, padre Manoel Oliveira Filho.

Segundo o religioso, a participação da comunidade é movida pela fé e pelo sentimento de pertencimento.

“É esta fé que nos une e nos mobiliza. Desde voluntários, passando por apoiadores e patrocinadores, artistas e todos os envolvidos. Fé em Deus e fé em um outro mundo possível”, declarou.

Renda do festival é destinada a projetos sociais



Além de promover o encontro da comunidade, o Primaverão também tem uma finalidade social. A renda arrecadada com o evento é destinada às ações do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton, que atende mais de 300 pessoas.

Entre o público beneficiado estão famílias de migrantes, participantes da Feira Solidária, adolescentes atendidos pelo Coral Aponte e alunos da turma de violinos.

Projetos desenvolvidos durante todo o ano, como o Brechó do Bem e a Feira Solidária, também estarão presentes durante o festival.

1 de 5 Festival Primaverão em 2025 | Foto: Arley Prates

2 de 5 Festival Primaverão em 2025 | Foto: Arley Prates

3 de 5 Festival Primaverão em 2025 | Foto: Arley Prates

4 de 5 | Foto: Arley Prates

5 de 5 Festival Primaverão em 2025 | Foto: Arley Prates

Brechó recebe cerca de 600 peças por mês

Um dos destaques da iniciativa é o Brechó do Bem, que recebe aproximadamente 600 peças doadas todos os meses. Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e artigos de moda praia e academia estão entre os itens encaminhados ao projeto.

Dez voluntários atuam diretamente no brechó ao longo do ano. Durante o Primaverão, esse número sobe para cerca de 25 pessoas trabalhando no espaço.

“Os itens vêm 100% de doações. As peças são recolhidas, passam por uma triagem e as roupas, em sua maioria, são lavadas em parceria com a Nossa Lavanderia”, explica Verena Marques, coordenadora do Brechó do Bem.

Os produtos que não são aproveitados pelo brechó, mas ainda estão em condições de uso, são destinados a instituições, pessoas em situação de rua ou caixas coletoras de empresas que fazem a destinação das peças.

Durante o festival, algumas barracas também participam da coleta de plásticos descartáveis, que são encaminhados ao Ecoponto existente na própria paróquia.

Festival Primaverão em 2025 - Foto: Arley Prates

Feira Solidária reúne pequenos empreendedores



Outra iniciativa que ganha espaço no Primaverão é a Feira Solidária. Nesta edição, 12 empreendedores estarão no festival comercializando produtos como artesanato, costura criativa, bolsas, sapatos de couro, roupas para pets e bijuterias.

Atualmente, o projeto reúne 18 expositores. A paróquia disponibiliza gratuitamente o espaço para que os pequenos empreendedores possam apresentar e vender seus produtos, contribuindo para a geração de renda das famílias.

A gestão da iniciativa também conta com a participação dos próprios expositores, como forma de estimular a autonomia do grupo.

De acordo com Priscila Santos Freitas, assistente social do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton, o trabalho não termina com o encerramento do festival.

Festival Primaverão em 2025 - Foto: Arley Prates

Ações continuam durante todo o ano



O voluntariado e os projetos sociais ligados à Paróquia Ascensão do Senhor permanecem ativos ao longo do ano. Além do Brechó do Bem e da Feira Solidária, a comunidade mantém iniciativas como o Coral Aponte, o projeto de Cordas e a Pastoral do Migrante.

Para padre Manoel, a atuação da paróquia vai além das atividades religiosas e busca fortalecer os vínculos entre as pessoas.

“Uma paróquia não é, apenas, um espaço de prestação de serviços religiosos, mas um tempo/lugar de encontros humanizados e humanizantes”, declarou.

O pároco resume a proposta do evento como uma grande mobilização comunitária.

“O Primaverão é um grande mutirão de humanização das relações”, concluiu.

Serviço



Festival Primaverão 2026

Quando: 18, 19 e 20 de setembro de 2026 Onde: Paróquia Ascensão do Senhor – CAB, Salvador (BA)

18, 19 e 20 de setembro de 2026 Onde: Paróquia Ascensão do Senhor – CAB, Salvador (BA) Entrada : R$ 20 por pessoa/dia

: R$ 20 por pessoa/dia Venda dos ingressos: aos finais de semana na paróquia e pelo Zig Tickets

aos finais de semana na paróquia e pelo Zig Tickets Contato: Fabiane Pita – 71 99983-2725