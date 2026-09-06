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23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia promete movimentar R$ 18 milhões
Evento acontece neste domingo (6) e contará com 13 trios elétricos
A programação do feriadão da Independência do Brasil será animada para a comunidade LGBTQIAPN+ em Salvador, na Bahia. Neste domingo, 6, acontece a 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia, realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB).
A concentração do evento será a partir das 12h, no Farol da Barra, mas a saída dos trios elétricos só começa pontualmente às 15h, seguindo o tradicional circuito Barra/Ondina.
A programação está recheada e reúne apresentações artísticas, homenagens e manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+. A diversidade de ritmos também se faz presente, com shows de MPB, música eletrônica e samba de terreiro.
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O tema escolhido para este ano foi “Vergonha adoece. Orgulho cura!”, propondo uma reflexão sobre os impactos da vergonha, do estigma e da discriminação na saúde da população LGBTQIAPN+.
Movimento milionário
Além da dimensão política e cultural, a Parada do Orgulho LGBT+ Bahia pretende movimentar milhões para a economia de Salvador neste fim de semana. A expectativa do GGB é de que a movimentação mínima seja de R$ 18 milhões em um único dia.
De acordo com uma pesquisa de demanda turística realizada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), a 17ª edição do evento registrou um gasto médio individual de R$ 940,56 por participante. Além da permanência média de 5,5 pernoites na capital baiana.
Confira a programação completa:
Palco da Diversidade - Luiz Mott, 80 Anos de Memória e Insurgência
- Local: Farol da Barra
- Apresentações: 11h às 15h
- Apresentadores: Scarleth Sangalo, Michelle Loren e Jocimar Ramos
Performances:
Artistas drags Vanusa Alves; Suzy BabyDoll; Jefter Brown; Saphyra Luz; Sissy Zeta Jones; Dicca Rios; Gilvan Oliveira; Aloma Divina e Joanne Labixa
Shows:
- 15h – Sylvia Patricia
- 17h – DJs Moon Boy e Dubai e os Habibis
- 19h – Banda Orísun
Desfile de trios
- Concentração: 12h, no Farol da Barra
- Saída: 15h
- Circuito: Barra/Ondina
Trios elétricos:
- Trio Dragão - GGB
- Trio Twister Space - Trio da Diversidade
- Trio Axé - Dendê Esporte Clube
- Trio Iran Lima - Dion Santiago
- Trio Conexão Master - A Dama do Pagode
- Trio Magia - Trio Movimentar
- Trio Embaixador - Torcida LGBTricolor
- Trio Conexão - Torcida Orgulho Rubro Negro
- Trio Jos - Fórum Baiano LGBT
- Trio Independente - Chocolate Batidão
- Trio Independente - Mudança do Garcia
- Trio Independente
- Trio RG