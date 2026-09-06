23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia promete movimentar R$ 18 milhões

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A programação do feriadão da Independência do Brasil será animada para a comunidade LGBTQIAPN+ em Salvador, na Bahia. Neste domingo, 6, acontece a 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia, realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB).

A concentração do evento será a partir das 12h, no Farol da Barra, mas a saída dos trios elétricos só começa pontualmente às 15h, seguindo o tradicional circuito Barra/Ondina.

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A programação está recheada e reúne apresentações artísticas, homenagens e manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+. A diversidade de ritmos também se faz presente, com shows de MPB, música eletrônica e samba de terreiro.

O tema escolhido para este ano foi “Vergonha adoece. Orgulho cura!”, propondo uma reflexão sobre os impactos da vergonha, do estigma e da discriminação na saúde da população LGBTQIAPN+.

Movimento milionário

Além da dimensão política e cultural, a Parada do Orgulho LGBT+ Bahia pretende movimentar milhões para a economia de Salvador neste fim de semana. A expectativa do GGB é de que a movimentação mínima seja de R$ 18 milhões em um único dia.

De acordo com uma pesquisa de demanda turística realizada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), a 17ª edição do evento registrou um gasto médio individual de R$ 940,56 por participante. Além da permanência média de 5,5 pernoites na capital baiana.

Confira a programação completa:

Palco da Diversidade - Luiz Mott, 80 Anos de Memória e Insurgência

Local: Farol da Barra

Apresentações: 11h às 15h

Apresentadores: Scarleth Sangalo, Michelle Loren e Jocimar Ramos

Performances:

Artistas drags Vanusa Alves; Suzy BabyDoll; Jefter Brown; Saphyra Luz; Sissy Zeta Jones; Dicca Rios; Gilvan Oliveira; Aloma Divina e Joanne Labixa

Shows:

15h – Sylvia Patricia

17h – DJs Moon Boy e Dubai e os Habibis

19h – Banda Orísun

Desfile de trios

Concentração: 12h, no Farol da Barra

Saída: 15h

Circuito: Barra/Ondina

Trios elétricos: