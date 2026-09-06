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23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia promete movimentar R$ 18 milhões

Evento acontece neste domingo (6) e contará com 13 trios elétricos

Franciely Gomes
Por
Evento acaontecerá no Farol da Barra
Evento acaontecerá no Farol da Barra - Foto: Ilustratativa | Magnific

A programação do feriadão da Independência do Brasil será animada para a comunidade LGBTQIAPN+ em Salvador, na Bahia. Neste domingo, 6, acontece a 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia, realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB).

A concentração do evento será a partir das 12h, no Farol da Barra, mas a saída dos trios elétricos só começa pontualmente às 15h, seguindo o tradicional circuito Barra/Ondina.

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A programação está recheada e reúne apresentações artísticas, homenagens e manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+. A diversidade de ritmos também se faz presente, com shows de MPB, música eletrônica e samba de terreiro.

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O tema escolhido para este ano foi “Vergonha adoece. Orgulho cura!”, propondo uma reflexão sobre os impactos da vergonha, do estigma e da discriminação na saúde da população LGBTQIAPN+.

Movimento milionário

Além da dimensão política e cultural, a Parada do Orgulho LGBT+ Bahia pretende movimentar milhões para a economia de Salvador neste fim de semana. A expectativa do GGB é de que a movimentação mínima seja de R$ 18 milhões em um único dia.

De acordo com uma pesquisa de demanda turística realizada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), a 17ª edição do evento registrou um gasto médio individual de R$ 940,56 por participante. Além da permanência média de 5,5 pernoites na capital baiana.

Confira a programação completa:

Palco da Diversidade - Luiz Mott, 80 Anos de Memória e Insurgência

  • Local: Farol da Barra
  • Apresentações: 11h às 15h
  • Apresentadores: Scarleth Sangalo, Michelle Loren e Jocimar Ramos

Performances:

Artistas drags Vanusa Alves; Suzy BabyDoll; Jefter Brown; Saphyra Luz; Sissy Zeta Jones; Dicca Rios; Gilvan Oliveira; Aloma Divina e Joanne Labixa

Shows:

  • 15h – Sylvia Patricia
  • 17h – DJs Moon Boy e Dubai e os Habibis
  • 19h – Banda Orísun

Desfile de trios

  • Concentração: 12h, no Farol da Barra
  • Saída: 15h
  • Circuito: Barra/Ondina

Trios elétricos:

  • Trio Dragão - GGB
  • Trio Twister Space - Trio da Diversidade
  • Trio Axé - Dendê Esporte Clube
  • Trio Iran Lima - Dion Santiago
  • Trio Conexão Master - A Dama do Pagode
  • Trio Magia - Trio Movimentar
  • Trio Embaixador - Torcida LGBTricolor
  • Trio Conexão - Torcida Orgulho Rubro Negro
  • Trio Jos - Fórum Baiano LGBT
  • Trio Independente - Chocolate Batidão
  • Trio Independente - Mudança do Garcia
  • Trio Independente
  • Trio RG
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Bahia Cultura LGBTQIA+

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