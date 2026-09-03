Parada LGBT+ da Bahia terá 13 trios em Salvador neste domingo (06/09)

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Salvador recebe neste domingo, 6, a 23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia, que reúne 13 trios elétricos, apresentações artísticas, shows e homenagens no circuito Barra/Ondina.

Organizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), o evento terá concentração a partir das 12h, no Farol da Barra, e saída dos trios às 15h, na véspera do feriado da Independência do Brasil.

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Com o tema “Vergonha adoece. Orgulho cura!”, a edição de 2026 propõe uma discussão sobre os efeitos do estigma e da discriminação na saúde da população LGBTQIAPN+. A programação também ocupa o Farol da Barra com o Palco da Diversidade, que começa às 11h, antes do cortejo pela orla.

Programação começa no Farol da Barra

O Palco da Diversidade - Luiz Mott, 80 Anos de Memória e Insurgência presta homenagem ao antropólogo e fundador do GGB, que completa 80 anos.

O espaço terá apresentação de Scarleth Sangalo, Michelle Loren e Jocimar Ramos, além de performances de Vanusa Alves, Suzy BabyDoll, Jefter Brown, Saphyra Luz, Sissy Zeta Jones, Dicca Rios, Gilvan Oliveira, Aloma Divina e Joanne Labixa.

O grupo de baianas da Associação Nacional das Baianas de Acarajé (Abam) também participa da programação.

A partir das 15h, o palco recebe Sylvia Patricia. Às 17h, a programação segue com os DJs Moon Boy e Dubai e os Habibis. Já às 19h, a banda Orísun encerra a agenda musical do espaço.

Cortejo terá 13 trios elétricos

A saída dos trios está marcada para as 15h, com percurso pelo tradicional circuito Barra/Ondina. Ao todo, 13 veículos participam do desfile, reunindo artistas, movimentos sociais, torcidas organizadas e entidades da sociedade civil.

O trio do GGB contará com os padrinhos Luiz Mott e Salete Maria, além dos DJs Prettin D'Kingo e Binho Gomez. Allyssa Anjos interpretará o Hino Nacional na abertura do desfile, enquanto Denny Santanna ficará responsável pelo Hino ao Dois de Julho.

Os trios participantes são: Trio Dragão - GGB; Trio Twister Space - Trio da Diversidade; Trio Axé - Dendê Esporte Clube; Trio Iran Lima - Dion Santiago; Trio Conexão Master - A Dama do Pagode; Trio Magia - Trio Movimentar; Trio Embaixador - Torcida LGBTricolor; Trio Conexão - Torcida Orgulho Rubro Negro; Trio Jos - Fórum Baiano LGBT; Trio Independente - Chocolate Batidão; Trio Independente - Mudança do Garcia; Trio Independente e Trio RG.

A programação musical da Parada aposta na presença de diferentes gêneros no Palco da Diversidade - Luiz Mott, 80 Anos de Memória e Insurgência. Entre as atrações estão artistas ligados à MPB, música eletrônica e samba de terreiro.

A proposta é reunir diferentes gerações e manifestações culturais durante a programação que antecede e acompanha o cortejo dos trios elétricos.

Luiz Mott e Salete Maria são padrinhos

A 23ª edição terá como padrinhos de honra o antropólogo Luiz Roberto de Barros Mott e a cordelista e professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) Salete Maria.

Fundador do Grupo Gay da Bahia, criado em 1980, Luiz Mott é uma referência histórica na luta contra a LGBTfobia no Brasil. Salete Maria atua como cordelista, professora e pesquisadora, utilizando a literatura de cordel em trabalhos relacionados à reflexão social e às desigualdades.

A escolha dos dois padrinhos se relaciona à proposta da edição, que aproxima memória, ciência, cultura popular e resistência.

Tema aborda estigma e saúde

Segundo a organização, o tema “Vergonha adoece. Orgulho cura!” parte da discussão sobre como a vergonha, o preconceito e a discriminação podem afetar a saúde da população LGBTQIAPN+.

A proposta também questiona a ideia de que permanecer no “armário” seria uma forma de proteção. Para o GGB, o isolamento provocado pelo preconceito pode resultar em sofrimento e afastamento dos espaços de convivência e cidadania.

Nesse contexto, a ocupação das ruas durante a Parada é apresentada como uma manifestação coletiva por dignidade, visibilidade e direito à saúde.

Evento também movimenta turismo e economia

A Parada do Orgulho LGBT+ Bahia também possui impacto sobre a atividade turística e econômica de Salvador.

Uma pesquisa de demanda turística realizada pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur) durante a 17ª edição registrou gasto médio individual de R$ 940,56 por participante, permanência média de 5,5 pernoites na capital baiana e índice de aprovação de 83,3% entre os participantes que afirmaram que voltariam a participar do evento.

Para 2026, estimativas do GGB apontam uma movimentação mínima de R$ 18 milhões na economia de Salvador em um único dia, considerando os gastos relacionados à presença do público na cidade.

23ª Parada do Orgulho LGBT+ Bahia