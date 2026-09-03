Espetáculo sobre protagonismo PCD chega ao Espaço Xisto em Salvador

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O espetáculo “E Por que Não?” será apresentado em Salvador no dia 18 de setembro, às 19h, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris. A sessão única integra a programação do Setembro Verde 2026 e será seguida por um bate-papo com a participação da escritora e dançarina protagonista baiana Adiane Pita.

Inspirado no livro de mesmo nome, escrito por Adiane, o espetáculo coloca no centro da narrativa o protagonismo de pessoas com deficiência (PCDs) na cena do Teatro Preto da Bahia. A apresentação terá acesso facilitado para PCDs e contará com intérprete de Libras e audiodescrição.

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Uma história transformada em livro e espetáculo

A trajetória de Adiane Pita começou a ser marcada por desafios após um diagnóstico precoce de poliomielite, que a deixou em coma e comprometeu sua mobilidade.

A partir disso, ela passou por uma longa jornada em busca da cura, atravessada por preconceitos, conflitos e dificuldades relacionadas à própria condição física.

Dessa experiência, entre desenganos médicos, não aceitação da condição física, sofrimento familiar intenso, dores físicas e emocionais e descaso social, nasceu o livro “E Por que não?”, lançado em 2023.

Com o tema da inclusão, a obra também acompanha sonhos que ajudaram Adiane a construir outros caminhos. A partir deles, ela passou a realizar palestras motivacionais pela Bahia.

Setembro Verde integra programação

A apresentação faz parte do calendário de atividades do Setembro Verde 2026 em Salvador, em referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

A campanha busca ampliar a conscientização sobre medidas de inclusão, defender oportunidades para pessoas com deficiência e combater preconceitos relacionados à deficiência.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2026, o Brasil possui 1,9 milhão de pessoas com alguma deficiência. Aproximadamente 617 mil pessoas declararam ter deficiência de locomoção; 319 mil têm deficiência visual e mais de 182 mil têm deficiência auditiva.

Espetáculo terá acessibilidade

A apresentação será realizada com recursos de acessibilidade. Além do acesso facilitado ao Espaço Xisto Bahia para PCDs, o espetáculo terá intérprete de Libras e audiodescrição.

A programação também prevê a distribuição de 40 ingressos para organizações sociais que trabalham com pessoas com deficiência.

Os ingressos têm valor social de R$ 20, com meia-entrada para todos. A venda começa no dia 3 de setembro, na bilheteria do Espaço Xisto Bahia, de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h.

No dia do espetáculo, 18 de setembro, os ingressos serão vendidos das 17h às 19h, horário previsto para o início da apresentação.

Produção reúne equipe baiana

“E Por que Não?” tem direção artística de Antônio Soares e produção da Vivera Produções e Projetos Culturais. A ficha técnica inclui Luciano Reis na iluminação cênica, Sarai Reis no figurino, Rosângela Nascimento na maquiagem e Maurício Lourenço na trilha sonora.

O projeto foi contemplado no Edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura e execução do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado.

Espetáculo solo inédito “E Por que Não?”