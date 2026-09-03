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TEATRO

Espetáculo sobre protagonismo PCD chega ao Espaço Xisto em Salvador

“E Por que Não?” apresenta trajetória de Adiane Pita em sessão única na capital baiana

Beatriz Santos
Por
Adiane Pita
Adiane Pita - Foto: Divulgação

O espetáculo “E Por que Não?” será apresentado em Salvador no dia 18 de setembro, às 19h, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris. A sessão única integra a programação do Setembro Verde 2026 e será seguida por um bate-papo com a participação da escritora e dançarina protagonista baiana Adiane Pita.

Inspirado no livro de mesmo nome, escrito por Adiane, o espetáculo coloca no centro da narrativa o protagonismo de pessoas com deficiência (PCDs) na cena do Teatro Preto da Bahia. A apresentação terá acesso facilitado para PCDs e contará com intérprete de Libras e audiodescrição.

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Uma história transformada em livro e espetáculo

A trajetória de Adiane Pita começou a ser marcada por desafios após um diagnóstico precoce de poliomielite, que a deixou em coma e comprometeu sua mobilidade.

A partir disso, ela passou por uma longa jornada em busca da cura, atravessada por preconceitos, conflitos e dificuldades relacionadas à própria condição física.

Dessa experiência, entre desenganos médicos, não aceitação da condição física, sofrimento familiar intenso, dores físicas e emocionais e descaso social, nasceu o livro “E Por que não?”, lançado em 2023.

Com o tema da inclusão, a obra também acompanha sonhos que ajudaram Adiane a construir outros caminhos. A partir deles, ela passou a realizar palestras motivacionais pela Bahia.

Setembro Verde integra programação

A apresentação faz parte do calendário de atividades do Setembro Verde 2026 em Salvador, em referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

A campanha busca ampliar a conscientização sobre medidas de inclusão, defender oportunidades para pessoas com deficiência e combater preconceitos relacionados à deficiência.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2026, o Brasil possui 1,9 milhão de pessoas com alguma deficiência. Aproximadamente 617 mil pessoas declararam ter deficiência de locomoção; 319 mil têm deficiência visual e mais de 182 mil têm deficiência auditiva.

Espetáculo terá acessibilidade

A apresentação será realizada com recursos de acessibilidade. Além do acesso facilitado ao Espaço Xisto Bahia para PCDs, o espetáculo terá intérprete de Libras e audiodescrição.

A programação também prevê a distribuição de 40 ingressos para organizações sociais que trabalham com pessoas com deficiência.

Os ingressos têm valor social de R$ 20, com meia-entrada para todos. A venda começa no dia 3 de setembro, na bilheteria do Espaço Xisto Bahia, de segunda a sexta-feira, das 15h às 17h.

No dia do espetáculo, 18 de setembro, os ingressos serão vendidos das 17h às 19h, horário previsto para o início da apresentação.

Produção reúne equipe baiana

“E Por que Não?” tem direção artística de Antônio Soares e produção da Vivera Produções e Projetos Culturais. A ficha técnica inclui Luciano Reis na iluminação cênica, Sarai Reis no figurino, Rosângela Nascimento na maquiagem e Maurício Lourenço na trilha sonora.

O projeto foi contemplado no Edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura e execução do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado.

Espetáculo solo inédito “E Por que Não?”

  • Quando: 18 de setembro de 2026, às 19h
  • Quanto: R$ 20 (Instagram e bilheteria do Espaço Xisto Bahia - Barris)
  • Quem: Escritora e dançarina protagonista Adiane Pita
  • Direção artística: Antônio Soares
  • Onde: Espaço Xisto Bahia - Barris
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