Filha homenageia o pai com peça emocionante em Salvador

Monólogo ‘Quando o coração transborda’ faz três sessões no Gamboa - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 15, e nos dias 22 e 23, o monólogo Quando o coração transborda chega ao Teatro Gamboa. O espetáculo, criado e interpretado por Maíra Oliveira em codireção com João Antonio de Lima Esteves, mistura teatro, música ao vivo e poesia. O monólogo parte das memórias do Esquadrão da Vida, grupo fundado em Brasília pelo pai de Maíra, Ary Pára-Raios, poeta, jornalista, artista plástico e ambientalista, falecido em 2011.

“Mexer nessa história é como se eu estivesse mexendo na minha história de vida, não só com relação ao meu pai, mas do amor ao teatro e de como também é difícil a vida de artista”, conta. A atriz revisita cartas, canções e imagens guardadas ao longo de décadas. “É importante a gente lembrar da nossa história para a gente poder construir um futuro que seja melhor”.

O Esquadrão da Vida

Liderado por Ary Pára-Raios, o Esquadrão da Vida foi um marco no teatro brasileiro. Criado em 1979, o grupo surgiu como contraponto ao “Esquadrão da Morte”, e fez da irreverência uma forma de enfrentamento. Em mais de duas décadas, o grupo realizou mais de 21 peças, 25 campanhas e 20 oficinas – uma referência em teatro popular e engajado.

“O Ary era vital para as causas que ele defendia: ele defendia com muita força, energia e argumento. Quando partia para a defesa do meio ambiente, o fazia com música, poesia, com uma verve clara e argumentos quase impossíveis de serem combatidos”, comenta João Antônio, que dividiu palcos com o artista.

A “antropofagia jeca”, conceito criado por Ary, expressa bem seu modo de fazer arte: devorar o imaginário popular e devolvê-lo ao público em forma de arte. Em Quando o coração transborda, Maíra reinterpreta esse legado ao olhar para o passado e entender esse processo em si mesma. “Como ele se dá? Ele está totalmente presente no fazer artesanal do teatro, nesse ofício mesmo, como se fosse um carpinteiro”, afirma a artista.

Arte como herança

O espetáculo nasceu a partir da pesquisa de mestrado em Artes Cênicas que Maíra realizou na Ufba, sob orientação das professoras Denise Coutinho e Hebe Alves. A dissertação abordou justamente o processo de criação do monólogo e o impacto da trajetória do Esquadrão na formação de sua identidade artística.

Na peça, as lembranças de Ary se confundem com as de Maíra, e o palco se transforma em espaço de partilha. “A minha ideia com o monólogo era que fosse pequeno, uma conversa ao pé do ouvido, como se eu estivesse compartilhando com a plateia bem pertinho sobre várias coisas que dizem respeito à vida. E foi assim que surgiu a ideia da necessidade de contar a história do meu grupo de teatro, e eu entendi que fazer isso através da história da minha relação com o meu pai e mestre ia ser ainda mais forte”, explica ela.

A escolha do Teatro Gamboa, um espaço íntimo e simbólico, reforça essa conexão. Foi no Largo dos Aflitos, vizinho ao Gamboa, que Ary viveu antes de fundar o Esquadrão da Vida. Quatro décadas depois, a história retorna, agora pela voz da filha. Codiretor do espetáculo, João Antonio de Lima Esteves é ator, diretor e figura essencial do teatro brasiliense. Ele foi amigo e colega de Ary, mas também foi orientador de Maíra na graduação na UnB. “Percebemos que essas histórias contavam não só a trajetória do grupo, mas também a sua história pessoal e transbordavam para qualquer pessoa que as ouvisse, abrindo um universo de amor, trabalho e poesia”, comenta.

“O legado do Ary continua, permanentemente na história da luta pelo meio ambiente, na história dos grupos de teatro de rua, na história da sua filha, Maíra, e na minha. Com este espetáculo, desejamos que ele também fique na memória de muitas outras pessoas, para que possam compreender a grandeza dessa vida”, observa o diretor.

Quando o coração transborda / Amanhã e dias 22 e 23, 19h / Teatro Gamboa / R$ 40 e R$ 20

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.