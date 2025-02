Flipelô 2025 já tem data para acontecer; saiba quando

Evento chega a sua nona edição em 2025 - Foto: Ricardo Prado | Fundação Casa de Jorge Amado

A edição 2025 da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) já tem data para acontecer: de 6 a 10 de agosto. A informação foi antecipada ao Portal A TARDE. Realizado pela Fundação Casa de Jorge Amado, o evento chega a sua nona edição e se consolida como uma das maiores festas literárias do Brasil.

“Serão cinco dias de festa dedicada à literatura. Um verdadeiro caldeirão cultural que une o livro a diversos outros gêneros como a música, o teatro, as artes visuais e a gastronomia”, ressaltou Angela Fraga, diretora-executiva da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição cultural responsável pela realização da Flipelô.

Angela completou: “A Flipelô se consolidou no calendário nacional das festas literárias. Talvez sejamos a maior entre todas com uma programação que é toda gratuita. Fomos abraçados pela comunidade do Pelourinho, que soma na construção da festa. A cada ano aumenta o público baiano e de outros estados. Ano passado, mais de 250 mil pessoas vieram ao Centro Histórico nos cinco dias do evento”.

Além disso, a diretora-executiva destacou a importância da Flipelô no calendário cultural da Bahia e para o Centro Histórico de Salvador: “A Flipelô é hoje um evento esperado pelo público. Somos felizes por esse sucesso. É um evento importante para a economia cultural do Centro Histórico. Ano passado, foram gerados mais de 1 mil postos de trabalho diretos e mais de 2 mil postos de trabalho indiretos. 153 espaços públicos e privados do Centro Histórico foram ocupados com programação, que contou com 151 escritoras e escritores nacionais e internacionais. Esperamos superar esses números este ano”.

Homenageado

Quanto ao homenageado da edição 2025, Angela Fraga informa que o nome está em debate. “Estamos realizando essa discussão com a equipe curadora da Flipelô. A única definição que já tomamos é que será uma pessoa da Bahia e amiga de Jorge Amado. Mês que vem anunciaremos quem será”, revelou.