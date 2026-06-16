Flipelô abre concurso fotográfico inspirado em poema de Myriam Fraga

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) abriu as inscrições para o Concurso Fotográfico Amados Olhares 2026. Nesta edição, fotógrafos amadores e profissionais deverão se inspirar no poema “Sete portas e nenhuma saída”, de Myriam Fraga, autora homenageada da 10ª edição do evento.

As inscrições podem ser realizadas entre esta terça-feira, 16, e o dia 12 de julho. A proposta é que os participantes traduzam em imagens elementos poéticos, culturais e simbólicos presentes na obra da escritora baiana.

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As dez fotografias selecionadas irão compor uma exposição na Estação Campo da Pólvora do metrô de Salvador, a partir de 6 de agosto. O concurso conta com o apoio da CCR Metrô Bahia.



Além da exposição, as três imagens mais votadas pelo público receberão prêmios em dinheiro. O primeiro lugar ganhará R$ 1.500, o segundo receberá R$ 1.000 e o terceiro colocado será premiado com R$ 500.

“O Concurso Amados Olhares já se tornou uma tradição da Flipelô por aproximar a literatura de diferentes formas de expressão artística. É uma oportunidade para que qualquer pessoa, com um celular ou uma câmera nas mãos, possa olhar para a cidade, para sua cultura e para suas próprias vivências a partir da poesia", destaca Angela Fraga, presidenta da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição realizadora da festa literária.

"Neste ano, o desafio é mergulhar no universo sensível de Myriam Fraga, uma das grandes vozes da nossa literatura”, completa.

O poema escolhido para inspirar os participantes é “Sete portas e nenhuma saída”, texto que faz referências à religiosidade, à cultura e aos símbolos presentes em Salvador. O regulamento completo e as regras de participação estão disponíveis no Instagram da Flipelô.

Com programação gratuita, a Flipelô é uma criação da Fundação Casa de Jorge Amado, realizada em correalização com o Sesc. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Fundação Casa de Jorge Amado, com patrocínio da Motiva, por meio do Instituto Motiva, e do Banco do Nordeste, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.