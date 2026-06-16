Fim de semana terá programação gratuita para crianças no MAM

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Após semanas de oficinas, vivências artísticas e trocas criativas, o projeto "Ocupa MAM – Nossa, que palhaçada!" chega ao seu momento de celebração com uma programação gratuita voltada para públicos de todas as idades.

Nos dias 20 e 21 de junho, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, receberá espetáculos, cortejos, exibições de filmes, bate-papos e apresentações desenvolvidas pelos participantes das formações realizadas ao longo da ocupação.

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Com atividades entre 13h e 18h, o evento transforma o espaço cultural em um grande encontro dedicado à arte da palhaçaria, reunindo artistas, estudantes, pesquisadores e famílias. Todos os espetáculos contarão com tradução em Libras, ampliando a acessibilidade da programação.

Idealizado pelo produtor cultural Filipe Silveira e pelo artista João Lima, o projeto propõe uma imersão na linguagem do palhaço por meio do diálogo com diferentes expressões artísticas, como teatro, música, circo e audiovisual.

Cortejos e espetáculos marcam programação

A programação começa no sábado, 20, com um cortejo realizado pelo grupo Palhafolia pelas ruas da Gamboa, reforçando a tradição da ocupação do espaço público pela arte.

Na sequência, o público poderá assistir ao espetáculo "Concerto Risofônico", protagonizado pela palhaça Alecrim, personagem da atriz Jaine Brito. A apresentação mistura humor, música e interação com a plateia, características marcantes da linguagem da palhaçaria.

Após o espetáculo, a artista participa de um bate-papo sobre os processos criativos da montagem e o papel do palhaço nas artes cênicas contemporâneas.

Já no domingo, 21, os participantes das oficinas assumem o protagonismo do cortejo que percorrerá o entorno do museu. Em seguida, acontece o Palco Aberto, espaço criado para compartilhar experiências, experimentações e pesquisas desenvolvidas durante as atividades formativas.

Encerrando a programação, o público poderá assistir ao espetáculo "O Circo de Um Homem Só", criação de João Lima através do palhaço Tiziu, que combina comicidade, improvisação e elementos do circo tradicional.

Palco Aberto apresenta resultados das oficinas

Um dos destaques da ocupação é o Palco Aberto, iniciativa que busca valorizar os processos criativos desenvolvidos pelos alunos ao longo das oficinas.

Mais do que uma apresentação final, a atividade funciona como uma vitrine para experimentações artísticas construídas durante os cursos "A Arte de Ser Palhaço", "Percussão Cênica" e "O Visual do Meu Palhaço".

O público poderá acompanhar cenas cômicas, intervenções artísticas, performances e um desfile de figurinos e caracterizações criados pelos participantes.

A mostra também reúne artistas com experiências em áreas como malabarismo, mágica, teatro e circo, ampliando as possibilidades de criação e evidenciando a diversidade dos percursos formativos.

PalhaCine une cinema e arte da comicidade

Durante os dois dias de programação acontece ainda a segunda edição do PalhaCine, mostra audiovisual dedicada ao universo da palhaçaria e das artes circenses.

O evento exibe curtas-metragens, documentários e produções que exploram a trajetória dos palhaços, suas técnicas, histórias e contribuições para a cultura popular.

Além das exibições, o público poderá participar de conversas com artistas e convidados, aprofundando reflexões sobre a comicidade como ferramenta artística, social e educativa.

A proposta é fortalecer o diálogo entre as artes da cena e o audiovisual, ampliando o olhar sobre o papel do humor e da poesia presentes na linguagem do palhaço.

Programação

Sábado, 20

13h – Cortejo de Palhaços (Palhafolia)

14h – Espetáculo "Concerto Risofônico"

15h – Bate-papo com Jaine Brito

13h às 18h – 2º PalhaCine

Domingo, 21

13h – Cortejo de Palhaços

14h às 15h30 – Palco Aberto

16h – Espetáculo "O Circo de Um Homem Só"

17h – Bate-papo com João Lima

13h às 18h – 2º PalhaCine

O projeto foi contemplado pelo edital de Programas de Residências e Ocupações Artísticas nos Museus do IPAC, com apoio do Governo da Bahia, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e da Secretaria de Cultura do Estado.