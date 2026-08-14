AVANÇO
Forró dá passo importante para se tornar patrimônio imaterial da Bahia
Objetivo é reconhecer e preservar manifestações culturais que fazem parte da identidade da população
Um processo para reconhecer as Matrizes Tradicionais do Forró como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia foi aberto pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado.
O processo foi aberto em 20 de junho de 2026. Segundo o Ipac, ainda serão realizados estudos técnicos e um dossiê sobre a manifestação cultural será elaborado.
Depois dessa etapa, o processo poderá resultar no registro definitivo das Matrizes Tradicionais do Forró como patrimônio imaterial da Bahia, com a inscrição no livro de registro correspondente.
Assinada pelo diretor-geral do Ipac, Marcelo Ferreira Lemos Filho, a notificação pública foi publicada em 6 de agosto.
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O procedimento é baseado na legislação estadual que estabelece normas de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural da Bahia.
O objetivo do registro como patrimônio imaterial é reconhecer e preservar manifestações culturais que fazem parte da identidade e da memória da população.
No caso do forró, o processo considera suas matrizes tradicionais e os saberes e práticas associados a essa expressão cultural.
Reconhecimento mundial
O Governo da Bahia está entre os apoiadores da candidatura do forró tradicional ao título de Patrimônio Imaterial da Humanidade.
O dossiê foi entregue no dia 31 de março à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em uma ação que reúne o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e os ministérios da Cultura (MinC) e das Relações Exteriores (MRE).
A gestão estadual participou diretamente das articulações por meio do Consórcio Nordeste.
De acordo com o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, a busca pelo reconhecimento internacional representa o ponto culminante de diversas iniciativas voltadas à valorização do forró, incluindo políticas de incentivo por meio de editais e ações que reforçam o papel do movimento cultural nordestino como patrimônio.
O documento apresentado à Unesco descreve o forró como uma manifestação cultural que integra música, dança e práticas sociais, amplamente difundida no Nordeste e reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil desde 2021.
Em 2025, o Governo da Bahia também marcou presença no Festival Internacional do Forró de Raiz, realizado em Lile, na França.
Durante o evento, foi firmado um protocolo de cooperação entre os nove estados nordestinos, com foco na preservação e na promoção internacional do forró.
A participação teve como objetivo estimular o intercâmbio cultural, ampliar a visibilidade do gênero no exterior e fortalecer sua valorização como patrimônio cultural.