Forró dá passo importante para se tornar patrimônio imaterial da Bahia

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Um processo para reconhecer as Matrizes Tradicionais do Forró como Patrimônio Cultural Imaterial da Bahia foi aberto pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado.

O processo foi aberto em 20 de junho de 2026. Segundo o Ipac, ainda serão realizados estudos técnicos e um dossiê sobre a manifestação cultural será elaborado.

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Depois dessa etapa, o processo poderá resultar no registro definitivo das Matrizes Tradicionais do Forró como patrimônio imaterial da Bahia, com a inscrição no livro de registro correspondente.

Assinada pelo diretor-geral do Ipac, Marcelo Ferreira Lemos Filho, a notificação pública foi publicada em 6 de agosto.

O procedimento é baseado na legislação estadual que estabelece normas de proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural da Bahia.

O objetivo do registro como patrimônio imaterial é reconhecer e preservar manifestações culturais que fazem parte da identidade e da memória da população.

No caso do forró, o processo considera suas matrizes tradicionais e os saberes e práticas associados a essa expressão cultural.

Reconhecimento mundial

O Governo da Bahia está entre os apoiadores da candidatura do forró tradicional ao título de Patrimônio Imaterial da Humanidade.

O dossiê foi entregue no dia 31 de março à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em uma ação que reúne o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e os ministérios da Cultura (MinC) e das Relações Exteriores (MRE).

A gestão estadual participou diretamente das articulações por meio do Consórcio Nordeste.

De acordo com o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, a busca pelo reconhecimento internacional representa o ponto culminante de diversas iniciativas voltadas à valorização do forró, incluindo políticas de incentivo por meio de editais e ações que reforçam o papel do movimento cultural nordestino como patrimônio.

O documento apresentado à Unesco descreve o forró como uma manifestação cultural que integra música, dança e práticas sociais, amplamente difundida no Nordeste e reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil desde 2021.

Em 2025, o Governo da Bahia também marcou presença no Festival Internacional do Forró de Raiz, realizado em Lile, na França.

Durante o evento, foi firmado um protocolo de cooperação entre os nove estados nordestinos, com foco na preservação e na promoção internacional do forró.

A participação teve como objetivo estimular o intercâmbio cultural, ampliar a visibilidade do gênero no exterior e fortalecer sua valorização como patrimônio cultural.