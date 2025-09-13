Forró em Salvador: 5 lugares imperdíveis para arrastar o pé

Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE | 01/06/2023

Gênero amado pelo brasileiro, o forró domina playlists até fora do São João. A novidade agora é que ele pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Na última quinta, a Bahia se uniu oficialmente aos demais estados do Nordeste para fortalecer a candidatura do forró ao título.

A assinatura do protocolo de cooperação aconteceu durante a abertura do Festival Internacional do Forró de Raiz, realizado na cidade de Lille, na França, como parte da Temporada Brasil – França 2025.

Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais durante todo o ano. Se você ainda não conhece esses lugares, não sabe o que está perdendo.

Gosta de um bom forrozinho, mas não sabe onde encontrar na capital baiana? O Portal A TARDE separou cinco opções para você dançar coladinho. Confira:

1. Velho Espanha Bar e Cultura – Barris

Localizado no bairro dos Barris, o tradicional Velho Espanha é um dos espaços que mantêm viva a cultura do forró em Salvador. No local, a banda Forró Brasileiro se apresenta regularmente, animando o público com muito arrasta-pé.

2. Ponto de Cultura Forró Sound – Ponta do Humaitá

O projeto promove diversos eventos de forró, entre eles o Particulino à Beira Mar, um encontro gratuito para os amantes do ritmo, realizado na Ponta do Humaitá.

3. Quinta do Baião – Casa da Felicidade

A Quinta do Baião é uma discotecagem de forró raiz e brasilidades que acontece quinzenalmente na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho.

O evento também conta com DJs e trios convidados, garantindo muito arrasta-pé para os soteropolitanos. A próxima edição está prevista para o dia 25 de setembro.

4. Casa da Mãe – Rio Vermelho

Espaço cultural conhecido pela diversidade de atrações musicais, a Casa da Mãe também abre espaço para o forró em sua programação, recebendo artistas e grupos locais que mantêm viva a tradição do gênero.

5. A Marujada – Carmo

No coração do Centro Histórico, o bar A Marujada reúne diferentes atrações culturais. Para quem procura um forró mais “pesado”, todas as terças-feiras o grupo RevoTrio transforma o espaço em uma verdadeira pista de dança.