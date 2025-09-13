Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DANÇA

Forró em Salvador: 5 lugares imperdíveis para arrastar o pé

Opções não faltam na capital baiana para quem ama um bom forrozinho

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

13/09/2025 - 10:01 h
Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais
Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais -

Gênero amado pelo brasileiro, o forró domina playlists até fora do São João. A novidade agora é que ele pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Na última quinta, a Bahia se uniu oficialmente aos demais estados do Nordeste para fortalecer a candidatura do forró ao título.

A assinatura do protocolo de cooperação aconteceu durante a abertura do Festival Internacional do Forró de Raiz, realizado na cidade de Lille, na França, como parte da Temporada Brasil – França 2025.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais durante todo o ano. Se você ainda não conhece esses lugares, não sabe o que está perdendo.

Gosta de um bom forrozinho, mas não sabe onde encontrar na capital baiana? O Portal A TARDE separou cinco opções para você dançar coladinho. Confira:

Leia Também:

Junior Lima, da dupla com Sandy, ironiza condenação de Bolsonaro
Justiça autoriza Ivete Sangalo a manter registro de marca de turnê
Chá da Tarde estreia com homenagem ao Planet Hemp em Salvador

Cinco lugares para dançar forró em Salvador

1. Velho Espanha Bar e Cultura – Barris

Localizado no bairro dos Barris, o tradicional Velho Espanha é um dos espaços que mantêm viva a cultura do forró em Salvador. No local, a banda Forró Brasileiro se apresenta regularmente, animando o público com muito arrasta-pé.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Velho Espanha Bar e Cultura (@velhoespanha)

2. Ponto de Cultura Forró Sound – Ponta do Humaitá

O projeto promove diversos eventos de forró, entre eles o Particulino à Beira Mar, um encontro gratuito para os amantes do ritmo, realizado na Ponta do Humaitá.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Flor de Imbuia| Música (@flordeimbuia)

3. Quinta do Baião – Casa da Felicidade

A Quinta do Baião é uma discotecagem de forró raiz e brasilidades que acontece quinzenalmente na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho.

O evento também conta com DJs e trios convidados, garantindo muito arrasta-pé para os soteropolitanos. A próxima edição está prevista para o dia 25 de setembro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Quinta do Baião (@quintadobaiao)

4. Casa da Mãe – Rio Vermelho

Espaço cultural conhecido pela diversidade de atrações musicais, a Casa da Mãe também abre espaço para o forró em sua programação, recebendo artistas e grupos locais que mantêm viva a tradição do gênero.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Casa da Mãe (@casadamaeoficial)

5. A Marujada – Carmo

No coração do Centro Histórico, o bar A Marujada reúne diferentes atrações culturais. Para quem procura um forró mais “pesado”, todas as terças-feiras o grupo RevoTrio transforma o espaço em uma verdadeira pista de dança.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por RevoTrio (@_revotrio)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dança forró forró Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

Em Salvador, o forró se espalha por casas de show, bares e espaços culturais
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

x