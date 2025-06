Funceb prorroga inscrições para edital Quarta que Dança - Foto: Divulgação

As inscrições para o Edital Quarta que Dança – Circuitos Artísticos 2025 foram prorrogadas até o dia 06 de junho de 2025 . Lançado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/SecultBA) no dia 28 de abril deste ano, sua retomada integrou as celebrações do Mês da Dança. As inscrições são online e o edital será realizado em cinco cidades, prevendo 32 sessões de espetáculos de Dança e 32 ações formativas na área.

Com investimentos de mais de R$600 mil, serão selecionados projetos para a realização de circuitos artísticos com apresentações de espetáculos de dança e atividades de formação em espaços culturais do estado da Bahia, em parceria com a Diretoria de Espaços Culturais (DEC/SecultBA). Voltado para o fortalecimento de circuitos de difusão da dança, visa conectar uma rede de espaços, artistas, produtores, técnicos e o público.

O edital se destina a promover o encontro e articulação da rede criativa da dança, estimulando relações de troca, interação e aprendizado. Será concedido apoio financeiro no valor de R$ 80 mil cada , para oito projetos. Os projetos apresentados deverão ser executados nas quartas-feiras dos meses de agosto (Circuito I) e setembro (Circuito II) de 2025.



Podem se inscrever agentes culturais com residência ou estabelecimento na Bahia há pelo menos dois anos. Agente Cultural é toda pessoa ou grupo de pessoas da dança responsável por criar, produzir e promover espetáculos e atividades formativas e cada um poderá concorrer neste edital com apenas um projeto. Serão reservadas 30% das vagas para cotas raciais proponentes negros (pretos ou pardos) e 10% para povos indígenas.

SERVIÇO

Inscrições prorrogadas edital Quarta que Dança

Período: Até 06 de junho de 2025

Onde: Formulário virtual no site da Funceb

Quanto: Gratuito

+ info: https://www.ba.gov.br/fundacaocultural/