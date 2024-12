Fundação Casa de Jorge Amado reabre em Salvador nos próximos dias

Fundação Casa de Jorge Amado passou por grande reforma - Foto: Divulgação

A Sede da Fundação Casa de Jorge Amado voltará a ser aberta para o público nos próximos. O Portal A TARDE obteve informação antecipada que a instituição estará em funcionamento a partir do próximo dia 11 de dezembro, às 15h.

O local, composta pelos imóveis de número 49 e 51, será conectada a mais um casarão, o de número 47 da Rua das Portas do Carmo. Isso fará com que seja garantido a ampliação dos espaços para guarda do acervo e dos espaços expositivos, após a maior reforma da instituição cultural desde a sua abertura em 1987

O espaço reabre as portas ao público com novos espaços expositivos, acervo de pesquisa com equipamentos modernos e um moderno sistema anti-incêndio. As novidades serão apresentadas ao público no próximo dia 11, com uma recepção às autoridades e imprensa, seguida da apresentação do grupo As Ganhadeiras de Itapuã no Largo do Pelourinho.

“A Fundação Casa de Jorge Amado é um ponto de referência na geografia cultural de Salvador. Além de preservar e estudar os acervos bibliográficos e artísticos do escritor Jorge Amado, tem como missão incentivar os estudos e pesquisas da literatura feita na Bahia e ajudar na valorização do Centro Histórico como espaço pulsante de nossa cultura. A reforma que realizamos contribui para o cumprimento dessa missão”, destaca Angela Fraga, diretora executiva da Fundação Casa de Jorge Amado.

As novidades da instituição

A instituição cultural passou pela maior restauração desde a sua inauguração em 7 de março de 1987. A sua Sede foi conectada a mais um prédio, o que permitiu a criação de novos espaços expositivos.

Zélia Gattai terá um espaço exclusivo sobre sua vida e obra, assim como a poeta e escritora Myriam Fraga.

| Foto: Edvan Ferreira | Fundação Casa de Jorge Amado

Os ilustradores, que cumpriram um papel importante na produção literária de Jorge Amado e Myriam Fraga, ganharão uma sala exclusiva. Assim como o orixá Exu, guardião da Casa, que terá uma exposição permanente composta por várias obras pertencentes ao acervo da Fundação Casa de Jorge Amado.

O acervo de pesquisa foi transferido para um espaço cuidadosamente preparado com equipamentos modernos, arquivos deslizantes, que proporcionam maior preservação e melhor sistema de consulta documental. Para garantir a segurança dos espaços expositivos e do acervo de pesquisa, foi instalado um novo e moderno sistema anti-incêndio e de monitoramento CFTV

Funcionamento

De 12 a 14 de dezembro, a Fundação Casa de Jorge Amado estará aberta gratuitamente ao público, das 10h às 18h. A partir do dia 16 dezembro, a Fundação sempre estará aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h.

Os ingressos custarão R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Estudantes e demais públicos determinados por leis vigentes pagarão sempre meia-entrada. Também terão direito à meia-entrada os clientes Nubank, de 16 de dezembro a 30 de março de 2025. Às quartas-feiras o acesso é gratuito ao grande público.