Fundação Cultural Palmares ganha nova sede

Nova sede da Fundação Cultural Palmares - Foto: Divulgação

A Fundação Cultural Palmares ganhou uma nova sede, que foi inaugurada em Brasília nessa quinta-feira, 22. A nova casa, descrita como a ‘Casa da Cultura Afro-brasileira’, é decorada com portas e paredes que narram histórias de figuras emblemáticas como Abdias Nascimento, Carolina de Jesus e Zumbi dos Palmares.

Os corredores do Departamento de Fomento e Proteção da Cultura Afro-brasileira contam com representações dos orixás, que convidam para reflexões sobre as raízes espirituais afro-brasileiras.

Este espaço homenageia heróis históricos e celebra as contribuições contemporâneas ao patrimônio cultural do Brasil. A galeria dedicada aos ex-presidentes da Fundação e as áreas dedicadas ao povo de terreiro e aos remanescentes de quilombos demonstram o compromisso contínuo com a educação e a preservação cultural.