Gamepólitan 2026 inicia programação com e-sports e inovação

Após uma espera de seis anos, o Gamepólitan está de volta ao calendário oficial de entretenimento, tecnologia e inovação da Bahia. O festival começa nesta sexta-feira, 31 de julho, e segue até o dia 2 de agosto, no Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador, com uma infraestrutura reformulada para contemplar desde a comunidade de desenvolvedores até os entusiastas de esportes eletrônicos (e-sports), robótica e cultura maker.

O evento atende a uma longa expectativa do público e da indústria local. Segundo o idealizador, Ricardo Silva, a edição atual foi desenhada com atenção às tendências do setor.

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"Preparamos um evento mapeado por nichos e com foco em inovação. Para começar, teremos a 1ª Mostra Baiana de Jogos Digitais, reunindo 15 estúdios locais que farão a exposição de títulos inéditos", destaca.

Silva ressalta também a presença de estandes com lançamentos exclusivos de estúdios independentes. "É a oportunidade perfeita para quem deseja conhecer novas mecânicas e narrativas que carregam a nossa identidade cultural", afirma.

Experiências imersivas e interativas

O evento investe em atrações tecnológicas de ponta para o público geral. Uma das grandes apostas é a Arena de Realidade Virtual (VR) em equipe, inédita no festival, que simula uma partida de paintball misturando elementos físicos e virtuais.

A cultura maker também tem espaço garantido. "Para entusiastas do 'faça você mesmo', teremos oficinas de Pixel Art com Hama Beads, onde os participantes poderão fabricar seus próprios brindes", diz Ricardo.

O festival conta ainda com uma arena para Speedruns, na qual jogadores profissionais tentam finalizar jogos no menor tempo possível ao vivo, o tradicional palco de dança com Just Dance, o espaço GP-Kids e atrações para diversas faixas etárias.

Foco no ecossistema de desenvolvimento e acessibilidade

O idealizador do evento, Ricardo Silva - Foto: Divulgação

Para os profissionais que atuam ou desejam atuar na indústria de jogos, o Gamepólitan estruturou os palcos Petrobras GP-EXPO e GP-DEV. A proposta é promover painéis que abordem desde o uso de jogos na educação até estratégias de inserção profissional.

"Traremos mais de 100 convidados para palestrar no evento, sendo, especialmente, 80% deles nomes da Bahia", explica Silva. Um dos principais pilares dessas discussões será a acessibilidade. Os painéis debaterão a representatividade de pessoas com deficiência (PCDs) tanto pela ótica dos jogadores quanto dos desenvolvedores, orientando a criação de projetos inclusivos desde a concepção.

Competições de E-sports e espaços analógicos

O crescimento exponencial do cenário competitivo reflete-se na programação. "O público competitivo terá campeonatos acontecendo durante o evento. Teremos torneios de Futebol Digital, Fighting Games, Free Fire e a grande final dos nossos torneios de League of Legends (LoL) e Valorant", pontua Silva. As classificatórias de LoL e Valorant ocorreram online, e os quatro melhores times disputam o título presencialmente no palco do festival a partir de hoje.

Apesar da forte presença digital, o mercado de cultura analógica e economia criativa foi mantido. "Para a comunidade que aprecia jogos materiais, teremos uma área com 28 mesas dedicadas aos jogos de tabuleiro e narrativos e também protótipos baianos desenvolvidos por criadores locais", relata o idealizador. O setor inclui uma Feira Geek com 14 empresas e a Alameda Criativa, reunindo mais de 30 artistas independentes expondo ilustrações e artes autorais.

Para fortalecer o setor corporativo, o festival conta com um Espaço de Rodadas de Negócios, assinado pelo Sebrae, promovendo ações de matchmaking entre desenvolvedores, estúdios e prestadores de serviço. Segundo Ricardo Silva, "é uma oportunidade excelente para estabelecer contatos, validar propostas e gerar novos contratos dentro do ecossistema de inovação da Bahia".

Para quem deixou para garantir o acesso de última hora, os ingressos na modalidade "No Dia" seguem com vendas abertas até o encerramento do festival, em 2 de agosto.

As entradas custam R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 30,00 (ingresso social).

O Gamepólitan é apresentado pelo Ministério da Cultura, Petrobras e Estado da Bahia. Possui Apoio Institucional da Unifacs, patrocínio do SEBRAE, Fanta e do Estado da Bahia (em conformidade com a Lei nº 7.015/1996), e tem como energético oficial o Monster. O evento é uma realização da 42 Cultural e do Ministério da Cultura, Brasil.

Confira a programação completa

Atrações disponíveis todos os dias

Das 10h às 20h, os visitantes terão acesso a diversas atividades permanentes, entre elas:

Espaço de Videogames (Free Play);

Arena de Realidade Virtual (VR);

Arena Spatial Ops de Realidade Mista;

Simuladores da Copa Petrobras de Marcas;

Espaço Speed Run;

GP-Kids com atividades para crianças;

Espaço Cosplay com camarim e guarda-volumes;

Salão de Jogos de Mesa;

Arena Mobile com campeonatos de Free Fire;

Palco Dança Digital (Just Dance);

Oficina de Pixel Art.

Sexta-feira, 31

A programação de abertura contará com apresentações musicais, exibição de animações, workshops e debates sobre desenvolvimento de jogos, inteligência artificial e indústria criativa. Entre os destaques estão:

Painel sobre comunidades virtuais e desenvolvimento de jogos, às 10:30;

Workshop sobre golpes com Inteligência Artificial, às 10:30;

Debate sobre regionalização da dublagem em games e animação, às 12h;

Painel sobre o futuro do fomento ao audiovisual e aos games na Bahia, às 12;

Painel do Sebrae voltado para empresas criativas, às 15h;

Cerimônia oficial de abertura do Gamepólitan, às 18h;

Discussão sobre o Marco Legal dos Games, às 19h.

Sábado, 1º

O segundo dia será dedicado à formação profissional, inovação e mercado de trabalho. Entre as atrações estão:

Oficina promovida pelas comunidades PyLadies Salvador e DonasSecl, às 13h;

Palestra sobre jogos mobile com mais de 15 milhões de downloads, às 15h;

Debate sobre acessibilidade em videogames, às 15h;

Painel sobre entrada na indústria de games, às 16h;

Painel sobre carreiras na indústria de games, às 16h;

Discussões sobre inovação, gamificação e inteligência artificial aplicada à educação, às 17h;

Bate-papo sobre empreendedorismo e desenvolvimento profissional.

Domingo, 2

No último dia do evento, a programação inclui atividades voltadas à animação e às novas tecnologias. Os destaques são: