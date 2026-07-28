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EVENTOS

Festival na Praia do Forte terá gastronomia, cultura e turismo

Evento volta a reunir gastronomia, cultura, turismo e experiências na vila

Beatriz Santos
Por
Festival Praia do Forte A Seu Gosto 2026
Festival Praia do Forte A Seu Gosto 2026 - Foto: Divulgação

A Praia do Forte já iniciou a contagem regressiva para receber a quarta edição do Festival Praia do Forte A Seu Gosto 2026.

A programação, que será realizada durante todo o mês de agosto, foi apresentada na última sexta-feira, 24, durante o Café Empresarial Turisforte, encontro que reuniu empresários, empreendedores e parceiros do setor turístico para divulgar as novidades desta edição.

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O lançamento aconteceu no mesmo dia em que foram avistadas 30 baleias-jubarte nas águas da Praia do Forte, cenário que marcou o início da preparação para o festival.

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Festival ocupa todo o mês de agosto

Com início em 6 de agosto, o evento promoverá uma série de atividades voltadas para moradores e visitantes.

Entre as atrações previstas estão apresentações artísticas e culturais, a tradicional Rota Gastronômica, o Passaporte do Festival, experiências turísticas e visitas a alguns dos principais atrativos da região.

O roteiro inclui espaços como o Projeto Tamar, o Projeto Baleia Jubarte e o Castelo Garcia D'Ávila. Segundo a organização, a programação completa será divulgada em breve no site oficial do evento e nas redes sociais da Turisforte.

Homenagem destaca história da comunidade

Neste ano, o festival presta homenagem aos pescadores, marisqueiras e suas famílias, reconhecendo o papel dessas comunidades na formação da identidade local, antes mesmo do crescimento da atividade turística na região.

A proposta é destacar aspectos históricos e culturais da Praia do Forte enquanto promove atividades ligadas à gastronomia, à arte, à música, à natureza e ao turismo.

Encontro reuniu empresários e parceiros

Além da apresentação da programação, o Café Empresarial Turisforte teve como objetivo reunir empresários, empreendedores e parceiros ligados ao turismo, fortalecendo a integração entre os participantes e discutindo ações voltadas ao desenvolvimento do destino turístico.

Ao longo de agosto, a expectativa é que o festival contribua para movimentar a economia local ao integrar moradores, visitantes e o setor produtivo em diferentes atividades espalhadas pela vila.

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Cultura Praia do Forte

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