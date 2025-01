'Ganhadeiras de Itapuã' apresentam espetáculo em Salvador

As apresentações prometem resgatar histórias de ancestralidade - Foto: Divulgação

A CAIXA Cultural Salvador recebe neste fim de semana, 21 e 22 de dezembro, o espetáculo musical do grupo sociocultural 'As Ganhadeiras de Itapuã', um tributo às mulheres negras de ganho que, no período colonial, resistiram por meio do trabalho, da luta e da valorização de sua cultura.

As apresentações, que são gratuitas, prometem resgatar histórias de ancestralidade e empoderamento feminino através de sambas, canções praieiras, cirandas e afoxés. O evento será realizado às 17h na CAIXA Cultural Salvador, localizada na Rua Carlos Gomes, nº 57, no Centro da cidade.

O espetáculo mescla música, dança, teatro e traz um repertório que mistura sucessos de Dorival Caymmi e músicas de compositores locais, além de incluir canções autorais do grupo. A sonoridade de 'Samba de Mar Aberto', criada pelo diretor musical Amadeu Alves, é a marca registrada do grupo, que busca traduzir em suas músicas a energia das mulheres de beira de praia, com raízes afro-indígenas.

Amadeu Alves destaca o poder da representação feminina no espetáculo: "O trabalho é caracterizado pela força do coletivo, e tem na beleza e no talento dessas mulheres o ponto central. O canto ancestral e a musicalidade potente delas ressoam gerações, traduzindo uma das sonoridades mais poderosas do mundo", afirmou o diretor.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site da CAIXA Cultural.