Gratuito! Festival 'Oxe É Jazz' retorna nos dias 14 e 15 de março

Gratuito! Festival 'Oxe É Jazz' retorna nos dias 14 e15 de março - Foto: Pexels

O festival 'Oxe É Jazz' está de volta para mais uma edição vibrante nos dias 14 e 15 de março, trazendo ao Parque Costa Azul, em Salvador, uma celebração musical inesquecível. Gratuito, o evento reúne pelo menos 3 mil pessoas ao longo dos dois dias.

Com uma programação repleta de talentos, o 'Oxe É Jazz' tem o objetivo de valorizar a música instrumental, o jazz e suas intersecções com a cultura baiana e mundial. Além das apresentações inéditas e encontros memoráveis, o festival proporciona um ambiente familiar, com brinquedos gratuitos para crianças e uma praça de alimentação diversificada.

Confira a programação:

14 de março (sexta-feira):

18h30 - Agatha Macêdo convida Armandinho

20h30 - Eric Assmar recebe Uptown Band- Recife/PE.

15 de março (sábado):

18h30 - Otis Selimane convida Ana Paula Albuquerque

20h30 - Lia Chaves recebe Júlio Caldas