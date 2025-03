Osba abre temporada com gaitista de destaque internacional; confira

Osba abre temporada com gaitista de destaque internacional - Foto: Divulgação

No mês em que se celebra o Dia Nacional da Música Clássica, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) inicia oficialmente a Temporada 2025 com um concerto em 15 de março (sábado), às 20h, na Casa Salvatore, no bairro do Cabula. A apresentação terá como solista o brasiliense Gabriel Grossi, gaitista com trabalhos de destaque no Brasil e no exterior. Os ingressos estão à venda pelo Sympla nos valores de R$40 (inteira) e R$20 (meia).

Sob a regência do maestro e curador artístico da OSBA, Carlos Prazeres, a Orquestra apresentará no programa deste concerto as obras “Abertura Festiva, Op.96”, do russo Dmitri Shostakovich (1906-1975), “Concerto para Harmônica”, do carioca Heitor Villa-Lobos (1887-1959), “La Valse, Poème Chorégraphique”, do francês Maurice Ravel (1875-1937) e “Danzón, Nº 02”, do mexicano Arturo Márquez (1950).

Efemérides da música clássica em 2025: Ravel e Shostakovich

A temporada 2025 da OSBA terá homenagens a duas importantes efemérides da música clássica deste ano, que estarão presentes no Concerto de Abertura, assim como em outros momentos desta temporada da Orquestra: as comemorações dos 150 anos de nascimento de Ravel e os 50 anos da passagem de Shostakovich.

“O programa desta apresentação tem temperos fortes, obras com muita personalidade. Os 150 anos de nascimento de Ravel e os 50 anos da passagem de Shostakovich são as grandes efemérides de 2025 na música clássica, com homenagens das principais orquestras por todo o mundo. Assim, a OSBA começa a nova temporada já fazendo parte desta celebração. Nosso Concerto de Abertura não poderia ser mais simbólico e festivo”, destaca Carlos Prazeres.