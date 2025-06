Imortal da ALB, Décio Torres lança livro com geografias e sentimentos

O escritor Décio Torres - Foto: Maria Dolores Pinheiro | Divulgação

Por trás de cada viagem, há sempre mais do que um roteiro ou um destino. Para o professor aposentado e escritor Décio Torres, 67, atravessar fronteiras geográficas é também um jeito de percorrer paisagens interiores. Essa é a proposta de seu novo livro de crônicas, Viagens e Travessias, que será lançado na sexta-feira (30), 17h, na sede da Academia de Letras da Bahia (ALB), onde o autor ocupa a Cadeira nº 19. A sessão faz parte do projeto Livros na Mesa e é aberta ao público.

A obra reúne cinco crônicas que se entrelaçam com contos, ambientadas em diferentes cidades do Brasil e da Europa. “Trata-se de experiências reais de viagem, escritas em momentos distintos, algumas mais recentes, outras mais antigas, mas sempre atravessadas por um olhar reflexivo e literário”, resume Torres.

Segundo Décio, a ideia de “travessia”, presente no título, vai além do deslocamento geográfico. “Cada viagem é também uma travessia interior. Quando você visita um lugar, acaba visitando também a si mesmo. Você se vê comparando culturas, modos de vida, e evocando lembranças da sua própria história”, enfatiza o autor. É esse movimento de dentro para fora que estrutura a narrativa das crônicas, com passagens que unem fatos vividos a reflexões profundas.

“É também uma viagem pelas lembranças, pela comparação com sua própria cultura e por aquilo que se transforma em você quando você entra em contato com o outro”, complementa Torres.

Apesar de figurar oficialmente como um livro de crônicas, a definição talvez seja limitadora para uma obra que, deliberadamente, amplia outros gêneros.

Com uma trajetória marcada pelo estudo de literatura comparada, narrativa contemporânea e relações entre literatura e cinema, áreas que explorou em sua formação como Ph.D. pela State University of New York (SUNY) e em seu pós-doutorado sobre as adaptações de Macbeth para o cinema, Décio Torres constrói seus textos como “mesclas” entre formas narrativas.

“O primeiro conto, por exemplo, começa com um poema de Fernando Pessoa. A partir dessa imagem poética, ele se desdobra numa narrativa que transita entre crônica de viagem e conto literário”, conta o autor.

Essa alternância entre formatos faz do novo trabalho do escritor um exercício de transgressão dos limites clássicos entre os gêneros. O livro desafia a taxonomia tradicional da literatura, recuperando a tradição modernista de flertar com o híbrido e o fragmentário. Torres não classifica suas histórias apenas como crônicas, apesar de ancorá-las em experiências concretas e pessoais. “Eu gosto muito de brincar com essas fronteiras, com esses pontos de intersecção. Sempre me fascinou essa possibilidade de experimentar estruturas narrativas que vão além das classificações”.

Crônica, conto e memória

Se, por definição, a crônica é o gênero da observação cotidiana, da reflexão breve, muitas vezes publicada em jornais, os textos do imortal da ALB Viagens & Travessias ampliam esse olhar para experiências vividas em outras geografias e temporalidades. São histórias que, embora nasçam de situações reais, passam por um processo de reinterpretação literária e estilística. Nesse sentido, se aproximam do conto, ao introduzir conflitos internos e externos, desenvolvimento de personagens. O imortal admite a influência dessa mescla de gêneros, “Muitas vezes meus contos são lidos como crônicas, e minhas crônicas, como contos. Acho que isso é natural quando você escreve a partir de lembranças e emoções profundas”.

Atravessar fronteiras é também uma metáfora que perpassa todo o livro. Não apenas as fronteiras físicas entre países e cidades, mas as subjetivas entre tempo e memória. “A ideia de travessia não é só uma jornada no espaço, é também uma jornada mental, emocional. Cada viagem é, de alguma forma, uma revisitação de mim mesmo”, relata Torres. Para ele, cada crônica é também um espelho fragmentado, no qual o autor reflete suas inquietações, redescobre antigas emoções ou reinterpreta experiências que viveu ao longo da sua trajetória.

O primeiro texto do livro, Lembranças Alemãs, narra uma viagem feita no ano 2000 à Alemanha, quando o autor foi bolsista do Instituto Goethe. A crônica ganha contornos de conto ao apresentar não apenas descrições geográficas, mas também conflitos e tensões sociais, como o episódio em que o autor e seus colegas acabam envolvidos, involuntariamente, num protesto entre grupos nazistas e antinazistas em Berlim.

“A cidade tem um monumento à memória das vítimas do nazismo. E, ao mesmo tempo, você vê grupos defendendo aquilo tudo novamente. É um paradoxo histórico que me marcou muito”, relembra Décio.

Outra crônica é ambientada numa que o escritor fez pelo Nordeste brasileiro, com início em Salvador, onde mora atualmente. Acompanhado de amigos, o escritor acreditava que faria um tour pelas praias da região, mas se depara com um roteiro não planejado, com escalas em pequenas cidades do interior. Em Olinda, Pernambuco, uma senhora acolhe o grupo em sua casa, num gesto de hospitalidade cada vez mais raro. O reencontro com um amigo tempos depois revela uma tragédia que transforma toda a narrativa.

Já Uma Aventura Húngara narra o que poderia ser um simples equívoco de viagem — pegar um ônibus errado, e transforma o episódio numa fábula moderna sobre desencontro cultural, desespero linguístico e, por fim, superação. “Era uma cidade onde ninguém falava inglês, francês, espanhol… Nem alemão. E eu me vi completamente perdido. Foi angustiante na hora, mas hoje dou risada”, conta Décio. É nessa tensão entre o trágico e o cômico que o autor constrói uma prosa fluida, acessível e reflexiva no novo livro.

Vida de livros e travessias

O imortal é uma prova de que os livros que lemos e os lugares que visitamos moldam nossa personalidade e o modo como pensamos. Nas demais crônicas, Décio também entrelaça memórias pessoais e registros culturais das cidades por onde passou, compondo imagens que oscilam entre a contemplação poética e o olhar antropológico.

“A escrita é também um exercício de autoanálise. Ao revisitar esses lugares, revisito também quem fui”, afirma o autor.

Décio Torres não é um novato no campo da escrita, muito pelo contrário. Embora Viagens & Travessias seja seu segundo livro de crônicas solo, ele já publicou outros livros, Entre eles destacam-se A poesia da matemática (Caravana, 2024), traduzido para o espanhol como La poesía de la matemática (Caburé/Caravana, 2024); Histórias roubadas (Penalux, 2022); Paisagens interiores (Patuá, 2021), que também ganhou edição italiana sob o título Paesaggi interiori (WE, 2022); The Cinematic Novel and Postmodern Pop Fiction (John Benjamins, 2019); Literatura (pós-colonial) caribenha de língua inglesa (Edufba, 2016); Postmodern Metanarratives: Blade Runner and Literature in the Age of Image (Palgrave Macmillan, 2014); e O pop: literatura, mídia & outras artes (Quarteto/Uneb, 2003; 2013).

Essa bagagem acadêmica aparece na estrutura sofisticada de suas narrativas, mas sem comprometer a leveza da linguagem. Ao contrário: o escritor aposta numa escrita clara, bem-humorada e sensível. Segundo ele, seu interesse pelos gêneros híbridos também vem do contato com autores como Salman Rushdie, Junot Díaz e José Saramago, que transitam entre o realismo e a fabulação, entre a análise crítica e a experimentação estilística.

Nascido em Sátiro Dias, no interior da Bahia, Décio viveu em Alagoinhas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, nos Estados Unidos e em Londres, onde fez seu pós-doutorado. Essa trajetória geográfica, pessoal e intelectual permeia seus textos e mostra a formação de um sujeito em constante movimento, um professor que nunca se desvincula da ideia de travessia como forma de existência.

Com todo esse percurso, o imortal diz que encontrou na escrita um meio de transformar memórias em matéria literária. Para ele, escrever é mais do que registrar histórias: é um modo de partilhar o que foi vivido e sentido. Como ele mesmo define: “A gente quando escreve, sente esse bichinho que vai nos pegando e fazendo com que a gente queira sentar e escrever sobre a nossa experiência para, de uma certa forma, compartilhar com os outros o que a gente viveu”.

Lançamento do livro ‘Viagens & Travessias’, de Décio Torres Cruz / Sexta-feira (30), 17h / Academia de Letras da Bahia (Avenida Joana Angélica, 198, Nazaré) / Aberto ao público

