Influenciadora Lorena Bispo é coroada nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê

Lorena Bispo tem 22 anos - Foto: André Frutuôso

A jovem Lorena Bispo, de 22 anos, foi coroada Deusa do Ébano 2025 na tradicional Noite da Beleza Negra, realizada pelo bloco afro Ilê Aiyê, no Curuzu, em Salvador, entre a noite de sábado, 15, e a madrugada deste domingo, 16. Em uma cerimônia marcada por emoção, representatividade e celebração da cultura afro-brasileira, Lorena conquistou o título após disputar com outras 14 finalistas.

Visivelmente emocionada, Lorena recebeu a coroa de Larissa Valéria, Deusa do Ébano anterior, e de outras lideranças do bloco. Moradora do bairro de Itapuã, em Salvador, a nova rainha do Ilê é dançarina, comunicadora e influenciadora digital. Ela estava participando pela segunda vez do concurso.

A vencedora do concurso Deusa do Ébano 2025, Lorena Bispo | Foto: André Frutuôso

O segundo lugar ficou com a psicóloga Tainã de Palmares, de 31 anos, que recebeu o prêmio diretamente de Dete Lima. Além do troféu Sérgio Roberto, ela ganhou a fantasia do bloco e a quantia de R$ 6.600.

Tainã de Palmares foi eleita princesa do bloco | Foto: Reprodução | YouTube

Já o terceiro lugar ficou com Stephanie Ingrid, de 23 anos, sendo laureada pela dançarina e ex-Deusa, Edilene Alves. A jovem recebeu o troféu Sérgio Roberto, além da fantasia e o valor de R$ 6.000.

A jovem Stephanie Ingrid ficou com o terceiro lugar | Foto: Reprodução | YouTube

A Noite da Beleza Negra, que acontece há 44 anos, é um dos eventos mais esperados do calendário cultural baiano e tem como objetivo exaltar a estética negra, a identidade afrodescendente e o empoderamento feminino. A vencedora do concurso assume o papel de representante oficial do Ilê Aiyê, participando de desfiles, eventos e ações sociais promovidas pelo bloco ao longo do ano.

Durante o evento, um dos discursos mais marcantes ressaltou a importância da valorização da cultura afro-brasileira e a necessidade de maior protagonismo negro nos espaços de poder.

Na entrega do prêmio, o fundador do bloco, Antônio Carlos “Vovô”, destacou a relevância da Noite, e disse que a festa é o momento mais importante da folia baiana."Tô muito feliz que a Noite da Beleza Negra, hoje, é o maior evento pré-carnavalesco em Salvador. Com todo o respeito, há 40 anos o axé music está aí, mas nós, os negões, chegamos primeiro. Então, eles têm que nos respeitar e saber que a cidade é uma cidade negra", afirmou.

O evento foi embalado por apresentações vibrantes da Band'Aiyê e convidados especiais, que transformaram a festa em uma grande celebração da cultura afro-baiana. Passaram por lá as cantoras Rachel Reis e Larissa Luz, a orquestra Aguidavi do Jêje, as atrizes Cris Vianna e Jennifer Nascimento, e o coletivo Afrobapho. Denise Correia fez uma performance especial em homenagem a Ekedi Dete Lima.