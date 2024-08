Inscrições para oficina gratuita de fotografia em Salvador estão perto do fim

Segundo Ribeiro, as aulas proporcionarão habilidades para ajudar as pessoas a tirar fotos de alta qualidade - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Descomplicando a Fotografia com Celular” até o dia 14 de agosto, quarta-feira. São 40 vagas disponíveis, e as aulas ocorrerão no dia 16 de agosto, sexta-feira, na Biblioteca Central dos Barris.

As turmas serão dirigidas pelo fotógrafo Vini Ribeiro, com horários definidos: das 10h30 às 12h e das 14h30 às 16h. Para participar, é necessário ter mais de 14 anos e possuir um celular ou tablet para usar durante a aula.

Segundo Ribeiro, as aulas proporcionarão habilidades para ajudar as pessoas a tirar fotos de alta qualidade. “É um guia básico que envolve teoria e prática para que as pessoas aprendam a fazer fotos incríveis ao alcance das mãos. Vamos estudar assuntos como iluminação, regras de composição, combinação das cores, além de explorar aplicativos de edição e captura”, explicou.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição através do link bit.ly/oficina_vini_ribeiro. A lista com os nomes dos inscritos contemplados será divulgada no dia 15 de agosto, na página do Instagram @quadrosdovini.

