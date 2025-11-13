CULTURA
Itamar Vieira Junior participa de feira literária no Rio de Janeiro
Escritor baiano disse ser importante aumentar as feiras literárias no Brasil
Por Redação
O escritor baiano Itamar Vieira Junior marcou presença na Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS), no Rio de Janeiro. Ele é autor do recém-lançado Coração sem Medo, que se passa na capital baiana e é a terceira parte da chamada Trilogia da Terra, iniciada com o fenômeno Torto Arado.
“É a minha primeira vez em Saquarema. E a primeira coisa que eu senti quando desci do carro foi o cheiro de maresia. Como nasci em cidade litorânea, Salvador, e morei em outras cidades litorâneas... Morei em Recife, morei em São Luiz, moro no Rio agora... Esse cheiro é muito peculiar... Não é apenas um estímulo, é algo que me lembra outras histórias, as histórias que vêm do Atlântico também...”, destacou Itamar em entrevista para organização do evento.
Vieira Jr disse ainda que considera importante a multiplicação de feiras literárias pelo Brasil. “Pouco se fala sobre isso, mas eu acho que aqueles que frequentam as feiras literárias, às vezes, não conhecem o autor e são estimulados ali a começarem a sua vida como leitor. Ou até aqueles que já leram vão reforçar os laços com a leitura. Então, é bem importante e essa região merece uma feira literária como essa”, declarou.
Itamar Vieira Junior participou da FLIS ao lado do escritor carioca Jessé Andarilho, autor de livros como Fiel e Esquema. Os dois bateram um papo sobre o tema “Territórios de Resistência”. Organizada pela Prefeitura de Saquarema, a FLIS começou nesta terça-feira (11) e vai até o dia 20 de novembro. No período, receberá artistas como Conceição Evaristo, MV Bill, Thalita Rebouças, Igor Pires, Fabrício Carpinejar, Toni Garrido e Leoni. Também participam da feira os escritores José Eduardo Agualusa, de Angola, Rui Couceiro, de Portugal, e Eliseu Banori, de Guiné-Bissau.
