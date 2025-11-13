Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CULTURA

Itamar Vieira Junior participa de feira literária no Rio de Janeiro

Escritor baiano disse ser importante aumentar as feiras literárias no Brasil

Redação

Por Redação

13/11/2025 - 10:29 h
Feira Literária em Saquarema no Rio de Janeiro
Feira Literária em Saquarema no Rio de Janeiro -

O escritor baiano Itamar Vieira Junior marcou presença na Feira Literária Internacional de Saquarema (FLIS), no Rio de Janeiro. Ele é autor do recém-lançado Coração sem Medo, que se passa na capital baiana e é a terceira parte da chamada Trilogia da Terra, iniciada com o fenômeno Torto Arado.

“É a minha primeira vez em Saquarema. E a primeira coisa que eu senti quando desci do carro foi o cheiro de maresia. Como nasci em cidade litorânea, Salvador, e morei em outras cidades litorâneas... Morei em Recife, morei em São Luiz, moro no Rio agora... Esse cheiro é muito peculiar... Não é apenas um estímulo, é algo que me lembra outras histórias, as histórias que vêm do Atlântico também...”, destacou Itamar em entrevista para organização do evento.

Tudo sobre Cultura em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Destaque da Flica, Itamar Vieira Júnior comenta rumos na literatura
Autor premiado, Itamar Vieira Junior lança novo romance sobre injustiça social
Fronteiras do Pensamento discute literatura e identidade em Salvador

Vieira Jr disse ainda que considera importante a multiplicação de feiras literárias pelo Brasil. “Pouco se fala sobre isso, mas eu acho que aqueles que frequentam as feiras literárias, às vezes, não conhecem o autor e são estimulados ali a começarem a sua vida como leitor. Ou até aqueles que já leram vão reforçar os laços com a leitura. Então, é bem importante e essa região merece uma feira literária como essa”, declarou.

Itamar Vieira Junior participou da FLIS ao lado do escritor carioca Jessé Andarilho, autor de livros como Fiel e Esquema. Os dois bateram um papo sobre o tema “Territórios de Resistência”. Organizada pela Prefeitura de Saquarema, a FLIS começou nesta terça-feira (11) e vai até o dia 20 de novembro. No período, receberá artistas como Conceição Evaristo, MV Bill, Thalita Rebouças, Igor Pires, Fabrício Carpinejar, Toni Garrido e Leoni. Também participam da feira os escritores José Eduardo Agualusa, de Angola, Rui Couceiro, de Portugal, e Eliseu Banori, de Guiné-Bissau.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira literária Itamar Vieira Jr Saquarema

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Feira Literária em Saquarema no Rio de Janeiro
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Feira Literária em Saquarema no Rio de Janeiro
Play

Cultura afro ganha destaque com Zebrinha na Bienal Sesc de Dança

Feira Literária em Saquarema no Rio de Janeiro
Play

É possível tocar em meteoritos na Bahia! Saiba onde viver experiência única

Feira Literária em Saquarema no Rio de Janeiro
Play

Salvador ganha novo espaço para grandes eventos com a inauguração da ARENA A TARDE

x