Jam da Nova traz edição do mês da visibilidade trans e travesti

Evento tem entrada gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível - Foto: Reprodução

Em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, celebrado no dia 29 de janeiro, acontece a Jam da Nova, um evento completo de artistas trans da Bahia e do Brasil, em edição especial.

A edição promete ser uma vibrante homenagem à arte, diversidade e resistência. Entre os artistas que se apresentam estão DJ Kindala, Evylin, Lunna Montty, Neo, Ju Santos, Amara, Sued Hosana, Ziati, Vércio, Fitti, Vittor Adél entre outros e outras. A estreia do show "Maré", da artista Ziati Comazi, será o destaque da noite.

Além das apresentações, o evento contará com a Feira Trans Mix, um espaço dedicado a empreendedores trans e LGBTQIAPN+. A celebração realizada pela iniciativa da Nova Estação Cultural cria um espaço de oportunidade para celebrar a criatividade, apoiar o comércio local, e promover a visibilidade e o fortalecimento de pequenos negócios.

O evento será realizado no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, a partir das 18h30, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados na entrada serão destinados à Casa Marielle Franco, uma instituição que acolhe pessoas trans em situação de vulnerabilidade social.

O palco também estará aberto para artistas que desejam se apresentar, basta se inscrever no local, por ordem de chegada. As inscrições estarão disponíveis até o preenchimento do limite de participantes.