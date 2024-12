Jhordan Matheus apresenta show da 'Tour 2025' em Salvador

Jhordan Matheus anuncia apresentação em Salvador - Foto: Divulgação

Jhordan Matheus levará o seu mais recente espetáculo solo para o Teatro Faresi, em Salvador. Parte da 'Tour 2025' acontecem nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, e os ingressos são estão sendo vendidos.

Leia Mais:

>>> Jhordan Matheus reflete sobre humor na Bahia e volta à atuação

>>> William Bonner fala pela 1ª vez de aposentadoria e possível substituto

>>> System Of a Down anuncia shows no Brasil em 2025; veja detalhes

A apresentações seguem os seguintes horários: sexta e sábado às 20h e domingo às 19h. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120.

No novo show, Jhordan Matheus tem a sua vida íntima exposta. O oferece ao público um vislumbre das experiências e desafios que moldaram sua carreira até se tornar o talentoso humorista que é hoje.

Com uma abordagem descontraída, aberta e incrivelmente engraçada, Jhordan compartilhará momentos marcantes e perrengues inesquecíveis que o levaram à sua atual realidade profissional.

Ao longo de sua carreira, Jhordan conquistou o público com seu humor cativante e perspicaz. Agora, ele pretende estreitar ainda mais os laços com sua audiência, proporcionando um espetáculo repleto de autenticidade e diversão.

A “Tour 2025" será uma experiência que transcenderá as barreiras do riso fácil, mergulhando nas reais dificuldades e triunfos que compõem a jornada de Jhordan Matheus. O público terá a oportunidade única de se identificar com as vivências do artista, criando uma conexão mais profunda e significativa com o humorista.

Serviço

Jhordan Matheus – Tour 2025

Quando: 17, 18 e 19 de janeiro de 2025

Horário: Sexta e Sábado, às 20h e Domingo, às 19h

Local: Teatro Faresi

Valor: PLATEIA VIP – R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia)

PLATEIA – R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia)

Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos