Jhordan Matheus reflete sobre humor na Bahia e volta à atuação

Jhordan Matheus falou sobre comédia nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Jhordan Matheus é consciente da influência que exerce e da importância que tem para a comédia baiana e para os jovens que aspiram seguir o mesmo caminho, seja nas redes sociais ou nos palcos.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o humorista falou com sinceridade sobre o que representa para os comediantes locais: "Eu acho que é, além de ser uma responsabilidade imensa, representar a comédia baiana inserido na sociedade". Ele destacou a necessidade de manter a autenticidade da comédia baiana, algo que considera crucial para atender às expectativas do público local.

"Para representar essa comédia, é necessário ter muita comédia de casa, tem que ter muita comédia baiana! É preciso se espelhar no que se observa em casa. Acho que é fundamental fortalecer essa raiz", afirmou.

A trajetória de Jhordan na comédia começou em 2014, numa época em que as redes sociais ainda não tinham o impacto atual. "Em 2014, as redes sociais não estavam tão ativas. Foi quando eu fiz meu primeiro trabalho", lembrou. Desde então, ele tem se esforçado para se reinventar constantemente, acompanhando as mudanças e tendências da comédia.

Se você para e espera a comédia avançar muito para depois ir atrás dela, acaba ficando para trás Jhordan Matheus

Para Jhordan Matheus, a presença nas redes sociais é um aspecto vital do trabalho de um comediante hoje em dia, embora ele prefira testar seu material ao vivo antes de compartilhá-lo online. "Eu acho que é bom quem consegue apresentar trabalho nas redes sociais, mas eu sou muito de colocar na rua o que eu considero realmente bom", confessou. A autocrítica e a reação do público ao vivo são elementos-chave no processo de criação de conteúdo, segundo ele.



O influenciador também abordou a importância da observação para um comediante, citando um conselho de Chico Anysio: "O comediante anda de ônibus e na rua. Se anda no metrô de cabeça baixa, não pode ser um comediante porque não está observando a comédia ao seu redor". Manter-se atento ao mundo ao redor é crucial para capturar o material mais relevante e engraçado.

Jhordan Matheus ainda expressou seu desejo de retornar ao cinema, uma paixão antiga que ele quer explorar mais profundamente. "O cinema é algo que sempre quis voltar, tá ligado? [...] Eu queria voltar a trabalhar com isso para ver como é", disse. Ele mencionou o desejo de se envolver mais no processo de criação cinematográfica e aprimorar suas habilidades tanto como ator quanto como comediante.

No entanto, o famoso preferiu não comentar se tem propostas para projetos no streaming ou para as telonas: "A gente está trabalhando, o importante é isso. Vamos seguindo, o importante é que estamos trabalhando".