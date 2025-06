Jornalista famosa é confirmada na Flipelô; saiba mais - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

A Vila Literária, espaço da Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ) que conta com uma programação especial dedicada aos jovens, vai receber a escritora e jornalista Thalita Rebouças para um bate-papo sobre literatura, séries e filmes no dia 8 de agosto (sexta-feira), às 16h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. A conversa vai ser mediada pela jornalista e produtora cultural baiana Val Benvindo.

“Estou muito feliz em participar da FLIPELÔ e conversar sobre os diversos tipos de escritas. Além de autora, também escrevo roteiros de filmes e séries. Falar como essa pluralidade de escritas atravessa diversos públicos será o centro de nossa conversa. Estou ansiosa por esse momento”, afirma Thalita Rebouças.

As crianças também terão um momento especial com Thalita Rebouças no dia 9 de agosto (sábado), às 15h, no Espaço Infantil Mabel Velloso, na Praça das Artes, também no Pelourinho.

Jornalista famosa é confirmada na Flipelô; saiba mais | Foto: Divulgação

“Vou falar sobre ‘Diário de uma garota esquisita’, meu livro dedicado à galerinha de 8 a 12 anos, voltado a quem gosta de ler e se emocionar. É uma história emocionante sobre empatia. Então, acredito que seja para todas as idades”, destaca a escritora.

Para o escritor Deco Lipe, curador da Vila Literária e do Espaço Infantil Mabel Velloso, o encontro de Thalita Rebouças com o público da FLIPELÔ será um momento mágico: “Pode passar o tempo que for, mas Thalita Rebouças seguirá sendo sinônimo de literatura jovem. Tê-la na maior festa literária da Bahia falando sobre as múltiplas formas que ela consegue fazer em seus escritos para diversas idades vai ser lindo. Será um momento mágico”.

A FLIPELÔ é uma realização da Fundação Casa de Jorge de Amado. A edição 2025 acontecerá de 6 a 10 de agosto no Centro Histórico de Salvador e terá o escritor baiano Dias Gomes como homenageado. Com uma programação 100% gratuita, a FLIPELÔ é apresentada pela Ministério da Cultura, conta com o patrocínio da Motiva, por meio do seu Instituto, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.