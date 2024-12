Jornalista lança livro em Salvador sobre um “conto de fadas moderno”

Jornalista e escritora baiana Marlúccia Araújo - Foto: Divulgação

A jornalista e escritora baiana Marlúccia Araújo lança neste sábado, 7, no Espaço Cultural Casa da Mãe, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, o livro ‘A Violinista’. A proposta da obra é ser um “convite para saborear uma deliciosa e ardente história de amor”.

O leitor vai acompanhar a trajetória da violinista Sarah e, junto à personagem, “irá sentir suas dores e experimentar suas delícias, assim que encontra seu verdadeiro amor, Raphael, depois de ter atravessado por pungentes desertos sentimentais”.

“Eu acredito na potência do livro ‘A Violinista’, pois a narrativa trata de temas universais, o que gera identificação com o público leitor. Estou tendo feedbacks positivos, tanto da crítica especializada quanto dos leitores. Tem gente que me envia mensagem falando sobre sua experiência ao ler a obra: ‘o livro é um roteiro pronto para virar filme’. Fico feliz em saber que consegui tocar em sentimentos profundos”, disse a escritora.



Marlúccia Araújo | Foto: Divulgação

A obra é prefaciada pelo escritor Francisco Teixeira (‘Chapada, lavras diamantes: Percurso histórico de uma região sertaneja’). “O texto de A violonista é leve, fluido, escorreito. O objetivo é contar a história, o subtexto fica a cargo do leitor... Breve prosa, longas vidas estampadas em cada personagem. Preparem-se, contos de fadas líquidos podem causar fortes emoções. Marlúccia Araújo sabe, com sua escrita, provocar emoções”, enalteceu Francisco.

‘A Violinista’ foi lançado oficialmente na Feira Literária de Mucugê – Fligê , em 2023.

Lançamento do livro ‘A Violinista’. | Foto: Divulgação

Marlúccia Araújo é graduada em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Pós-graduada em Jornalismo Cultural pela Faculdade Dois de Julho.