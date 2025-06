Jovens de Plataforma apresentam mostra ‘Subúrbio em Fragmentos’

Serão exibidos à comunidade os trabalhos desenvolvidos por jovens participantes - Foto: Divulgação

ONG em atividade há 26 anos, sempre estimulando a emancipação de jovens das periferias de Salvador por meio da comunicação e da arte, a CIPÓ Comunicação Interativa realiza hoje, a partir das 14h, um evento que exemplifica bem seu trabalho: é a Mostra Subúrbio em Fragmentos.

Nesta mostra, que acontece apenas hoje, na Associação dos Moradores de Plataforma - AMPLA, serão exibidos à comunidade os trabalhos desenvolvidos por jovens participantes das oficinas de Audiovisual, Fotografia, Design e Redes Sociais. A ideia foi criar um conjunto de registros que “valorizam a cultura local, a memória comunitária e a expressão juvenil, estimulando a comunicação como ferramenta de transformação”, como informa o material de divulgação do evento.

“A Mostra Subúrbio em Fragmentos é o resultado da primeira etapa de formação dos jovens e adolescentes da Agência de Comunicação do Subúrbio, dentro do projeto Agentes de Comunicação para o Desenvolvimento”, conta Emilae Sena, educadora do projeto.

“Então a gente trabalha várias temáticas com esses adolescentes a partir de módulos, desenvolvimento pessoal e social: módulo de comunicação, módulo de direitos e questões sociais, tudo alinhado às linguagens de comunicação, nas quais os jovens pensaram como potencializar o subúrbio ferroviário de Salvador”, acrescenta a orientadora.

Juventude atenta

| Foto: Divulgação

No ambiente da mostra, os trabalhos apresentados também abordarão o processo de comunicação de outras épocas, quando os rádios de botão, as fitas cassetes, TVs de tubo e câmeras analógicas eram ferramentas de expressão. A ideia é relacionar as tecnologias de outrora com o presente, quando esses jovens de hoje tem tecnologias que lhes permite se expressar, literalmente, na palma da mão.

A mostra oferecerá palco cultural, microfone aberto, apresentações artísticas, salas de exposição das fotografias produzidas pelos jovens sobre o cotidiano e identidades locais, tenda de som, exibição de cards criados na oficina Design Digital, exibição de curtas e depoimentos dos jovens, educadores e facilitadores das oficinas, além do lançamento dos documentários 12 de outubro e Curta a Vida.

“A importância dessa mostra é justamente a gente entender e perceber como a juventude está atenta e se mobilizando para fortalecer o que tem de interessante dentro do território do subúrbio. Os jovens estão nesse momento entendendo o subúrbio, quantas potências tem, e de certa forma ativando o olhar e o potencial desse território, que é gigante”, observa Emilae.

“Então, a mostra é o resultado disso tudo, de quatro linguagens – fotografia, redes sociais, design gráfico e vídeo – que foram passadas para eles, dentro desse processo de formação. Então, a ideia é que a gente convide quem esteja próximo, que a comunidade esteja presente, que a juventude esteja presente e que a gente consiga fortalecer cada vez mais esse território, que é tão estigmatizado”, convida a educadora.

A Agência de Comunicação do Subúrbio é um projeto realizado pela CIPÓ Comunicação Interativa por meio de financiamento do Fundo Estadual dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes - FéCriança, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CECA, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Governo do Estado da Bahia.

Mostra Subúrbio em Fragmentos / Hoje, 14h / Associação dos Moradores de Plataforma – AMPLA (Praça São Braz, 14 - Plataforma) / Aberto ao público