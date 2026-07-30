Livro sobre ditadura militar será lançado em Salvador neste sábado

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O escritor e filósofo baiano Waldomiro J. Silva Filho lança neste sábado, 1º, às 16h, em Salvador, o romance "Um Homem Bom", publicado pela Companhia das Letras.

O evento acontece na Livraria LDM, no Shopping Vitória Boulevard, no bairro da Vitória, e contará com um bate-papo entre o autor e o psicanalista Marcelo Veras, seguido de sessão de autógrafos. A entrada é gratuita.

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Segundo romance do autor, a obra retoma um tema presente em seu livro de estreia, "Os Dias", ao explorar as marcas deixadas pela ditadura militar brasileira por meio da trajetória de um narrador que tenta reconstruir a própria história enquanto lida com lembranças da perseguição política, da tortura e das perdas acumuladas ao longo da vida.

Romance aborda memória e os impactos da ditadura

Em "Um Homem Bom", passado e presente se cruzam na tentativa do protagonista de compreender a própria trajetória. A narrativa combina memória, história e reflexão para discutir questões como trauma, identidade, melancolia e resistência.

Ao longo do romance, o personagem revisita episódios de sua vida e da história do Brasil, buscando dar sentido às experiências marcadas pela violência política e pelos esquecimentos.

Capa de Um Homem Bom - Foto: Divulgação

Nesse percurso, referências literárias e musicais ajudam a construir a narrativa e a traduzir sentimentos ligados à memória.



O livro incorpora autores como Vladimir Nabokov, Jean Améry, Primo Levi e W. G. Sebald, além de artistas como Belchior, Gilberto Gil e Atahualpa Yupanqui.

As obras e canções aparecem como elementos que acompanham o narrador em sua tentativa de compreender experiências marcadas pela violência e pelo passado.

Autor é professor da UFBA e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura

Natural de Camacã, no sul da Bahia, Waldomiro J. Silva Filho é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Ao longo da carreira acadêmica, foi pesquisador visitante no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e na Universidade de Colônia, na Alemanha.

Além da produção acadêmica, é autor de livros dedicados à filosofia, democracia e epistemologia, como "Por que a filosofia interessa à democracia", "Epistemology of Conversation" e "A calamidade".

Na ficção, estreou com o romance "Os dias", finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Em "Um homem bom", o escritor volta a discutir temas relacionados à memória e ao sofrimento por meio da narrativa literária.

Lançamento de "Um homem bom", de Waldomiro J. Silva Filho