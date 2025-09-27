Lojas oferecem programação gratuita de arte e cultura em Salvador

Evento reúne literatura, arte e sustentabilidade - Foto: Divulgação

Com o objetivo de promover uma série de atividades culturais, as lojas em Salvador, preparam um fim de semana repleto de lazer, nos dias 27 e 28. A programação, aberta ao público, reúne literatura, arte, sustentabilidade e manifestações da cultura popular, nas redes da Ferreira Costa dos Barris e da Paralela

No sábado, 27, a unidade dos Barris será palco do lançamento do livro “A Vida e a Saga de Garcia D’Ávila”, do escritor Paulo Serra. No mesmo horário, haverá a palestra “O Castelo da Torre e seus Morgados”, com a professora Antonietta d’Aguiar Nunes.

O evento ainda contará com a exposição de quadros em papelão da artista plástica Rafaela Anjos, cujas obras retratam paisagens de Salvador e Recife, além de representações de personagens marcantes como Irmã Dulce e figuras simbólicas da Deusa da Justiça.

Também haverá a oficina 'Ferreira Costa Sustentável', com atividades de jardinagem e distribuição de mini suculentas, promovendo o conhecimento sobre sustentabilidade.

Na unidade da Paralela, o público poderá visitar a Feira de Artesanato Amigas Artesãs, que reúne trabalhos em gesso, cerâmica, MDF, bijuterias, crochê e macramê.

Entre as atividades culturais, estão incluidas apresentações gratuitas de capoeira, maculelê, samba de roda e dança afro com percussão.

A programação que oferece uma imersão cultural e de lazer para toda a família, ainda conta com uma Unidade Móvel Educativa da Neoenergia que estará presente com atividades interativas e educativas sobre consumo consciente de energia.