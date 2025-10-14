Matheus Buente celebra 10 anos de carreira com show provocador

“O Problema é Theu”: stand-up de Matheus Buente faz sucesso com humor sagaz e atual - Foto: Divulgação

Neste fim de semana, Matheus Buentechega ao Teatro Sesc Casa do Comércio com o show de stand-up O Problema é Theu, um espetáculo que transita entre diversas histórias que fazem rir e pensar.

As apresentações acontecem nesta sexta-feira (17/10), às 20h, no sábado (18/10), às 19h e no domingo (19/10), às 18h. Os ingressos variam de R$ 45 a R$ 130 e estão disponíveis via Sympla. A classificação indicativa é 14 anos.

Matheus Buente faz graça com problemas sociais, alinhavando as piadas com seu típico humor crítico. No show que marca seus 10 anos de carreira no humor, o professor e comediante reúne seu ponto de vista sobre a vida, com sacadas sagazes e divertidas.

Segundo ele, o espetáculo é o resultado de muito aprendizado, tanto sobre a comédia quanto sobre si mesmo. “Muita gente me cobrava um show solo, mas eu não me sentia pronto. Depois de dez anos, sinto que tenho um show muito bom e que vem ganhando prêmios”, afirma.

Riso didático

Professor de História, fenômeno nas redes sociais, Matheus Buente é conhecido por seu humor crítico e sagaz, capaz de arrancar risadas e reflexões ao mesmo tempo.

Com 119 mil seguidores no Instagram e vídeos que acumulam cerca de 200 mil visualizações, ele conquistou uma legião de fãs, entre eles nomes como Lázaro Ramos, Débora Bloch e Paulo Vieira.

Matheus conta que sua formação como educador foi fundamental para o modo como enxerga o humor. “É muito comum e necessário fazer sua turma pensar e refletir sobre temas relevantes. Aí foi inevitável que isso surgisse no material do show”, explica.

O humorista acredita que o riso pode ter um caráter didático. “Acho que as piadas ganham um tom didático importante, tudo acaba ficando bem explicadinho, o que ajuda a plateia a ter aquela sensação de ‘aaah, entendi’, que é recompensadora. Fora que, quem se acostumou com adolescentes, não se assusta com mais nada”.

Ele acredita que, para fazer stand-up, é fundamental saber se posicionar, além de dizer o que pensa e usar sua própria vivência como matéria-prima para o humor.

O show

O Problema é Theu brinca com o próprio nome do artista. “É uma piada que só funciona escrita, mas que, na hora, me pareceu genial”, diverte-se Matheus. “O show é muito sobre a minha visão sobre os problemas da vida”, observa.

Sobre as inspirações na comédia, ele cita nomes que considera fundamentais para sua trajetória: João Pimenta, Jhordan Matheus, Thiago Banha, Daniel Ferreira, Dan Carvalho, Murilo Uema, Samuel Belmonte, Pedro Duarte, Juninho Brandão e Renata Laurentino. “Sou muito fã dos meus amigos”, garante.

Matheus prefere não revelar exatamente os temas abordados no show, para não tirar a surpresa do público, mas garante que vai tratar de temas que estão sempre presentes na sociedade, mas que não recebem a devida atenção. “São problemas que sempre estiveram aí, mas que às vezes a gente não quer falar”, diz.

O humorista afirma que tem recebido um retorno muito positivo da plateia. “Tenho recebido feedbacks melhores do que eu esperava. Tem sido uma maravilha”, celebra.

Ele adianta ainda que o público pode esperar novidades. “Sempre tem uma surpresa, comediantes excelentes fazendo a abertura do show. Quem for não vai se arrepender, mesmo que já tenha ido em outras oportunidades”, conclui.

Matheus Buente: “O Problema é Theu” / Sexta-feira (17, 20h), sábado (18, 19h) e domingo (19, 18h) / Teatro Sesc Casa do Comércio / Ingressos de R$ 130 a R$ 45 / Classificação: 14 anos

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.