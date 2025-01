Ministério da Cultura lamenta morte do ator Ney Latorraca

Ney Latorraca estava internado desde o último dia 20 - Foto: Reprodução

O Ministério da Cultura lamentou a morte do ator e diretor Ney Latorraca, aos 80 anos, nesta quinta-feira, 26. O artista estava internado desde o último dia 20 na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, devido a um câncer de próstata, e morreu devido a uma sepse pulmonar.

Em nota, o órgão relembrou a trajetória do artista na televisão e no teatro. “Ney se destacou em papéis memoráveis, como o Volpone, de Um Sonho a Mais (1985); o vampiro Vlad, de Vamp (1991); e o Barbosa, do humorístico TV Pirata (1988). Neste momento de luto, nos solidarizamos com a família e os admiradores desse grande artista”, diz a nota.

Outras autoridades se manifestaram sobre o falecimento do ator. Uma delas é o vice-presidente Geraldo Alckmin, que fez menção a personagens vividos pelo artista.

“O Brasil se despede hoje de Ney Latorraca, este grande ator brasileiro que deu vida a personagens marcantes, como o Conde Vlad, em Vamp, e o Barbosa, da TV Pirata. Um grande feito de Ney foi a peça O Mistério de Irma Vap, que ficou 11 anos consecutivos em cartaz, quebrando o recorde Guinness da categoria e levando mais de três milhões de espectadores ao teatro. Nossos sentimentos à família, aos amigos e à classe artística, que tanto ganhou com seu trabalho”, disse Alckmin.