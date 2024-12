Morre Neide Santos, cozinheira citada em canções de Gil e Caetano

A causa da morte não foi informada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cozinheira Jaci Neide Batista Santos, uma das fundadoras do restaurante Zanzibar, localizado no bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, morreu nesse domingo, 15. A notícia foi divulgada no perfil do Instagram do estabelecimento nesta segunda-feira, 16. A causa da morte não foi informada.

“Neide, como era carinhosamente chamada, deixará saudades eternas em todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Sua bondade, força e dedicação serão sempre lembradas com amor. Aos familiares e amigos, nossas mais sinceras condolências neste momento de profunda dor. Que sua alma descanse em paz”, diz a publicação.

Nos comentários, personalidades lamentaram a morte. “Estive com ela recentemente, minha tia amada, meus sentimentos a Ana Célia e a família toda”, escreveu a cantora Preta Gil. “Meus sentimentos e um abraço forte em toda família”, comentou o secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho.

A apresentadora e atriz Regina Casé também usou as redes para se despedir da amiga. “Partiu minha amiga Neide… Minha irmã de tanta zoação de tanto samba, de tanta elegância, tanta comida boa, tanto axé, tanta intensidade. A Braba! A mais braba entre as brabas! A gente colou de cara... Neide com seu cabelo ‘punk de lage’ mais grace que a Grace Jones! A gente que dançava e dava risada saindo do Zanzibar pra todos os rolês do Curuzu, Liberdade, Federação e no seu quartinho com luz negra no Garcia…”, escreveu em uma postagem com diversas fotos das duas juntas.

Neide Santos serviu de inspiração para artistas como Pierre Verger, Gilberto Gil, Antônio Risério e Caetano Veloso. Ela chegou a ser citada no livro ‘Carnaval Ijexá’, de Risério. Além disso, ela ganhou duas canções, uma delas é ‘Lady Neide’, gravada por Gil no disco ‘Extra’, de 1983, e ‘Neide Candolina’, que Caetano lançou em ‘Circuladô’, de 1992.

Além do Zanzibar, a cozinheira abriu, em 1997, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, o Yorùbá, outro restaurante que fez história no mundo gastronômico brasileiro.

O sepultamento de Neide Santos será no Rio, no cemitério Tanque do Anil, às 16h desta segunda-feira, 16.