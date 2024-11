Musical de dança infantil estreia na Sala do Coro do TCA em novembro

Espetáculo cênico musical de dança “INFINITO” estreia na Sala do Coro do Teatro Castro Alves - Foto: Divulgação

O espetáculo cênico musical de dança “INFINITO” estreia na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador, de 02 a 10 de novembro, aos sábados e domingos, às 16h. A montagem, que é uma produção da Márcio Fidélis Cia de Dança, tem a assistência coreográfica do bailarino Kenuu Alves.

Em cena, estão os dançarinos e dançarinas Alisson Farias, Filipe Maroto, Gabriela Pequeno, Jennie Costa, Kenuu Alves, Raijane Gama. A coreografia é conduzida pela narrativa do personagem Tayó, um menino muito ligado à avó, que transcende e a morte de quem tanto o acarinhou o entristece, a perda daquela que era colo e acolhida.

"INFINITO" é uma coreografia que se inspira nos folguedos da cultura popular para abordar o tema da morte de forma sensível, poética e com referências às manifestações da cultura popular e afrodiaspóricas.

“INFINITO é construído a partir de uma perspectiva cênica musical de dança, algo muito próximo do que são os folguedos. A obra é um espetáculo que traz um diálogo da dança contemporânea com as populares e as danças modernas, a partir de olhar artístico direcionado ao público infantojuvenil”, pontua Márcio Fidélis.

A dramaturgia se inspira nos contos yorubás que desdobram nas coreografias. Uma delas é a dança da travessia, conectando-se às lendas da yabá Iansã, da mitologia yourubá-nagô.

Serviço

Espetáculo de dança INFINITO, com direção artística Márcio Fidélis e Guilherme Hunder

Local: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Data: 02 a 10 de novembro, sábados e domingos, 16h

Entrada - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia entrada)

Ingressos - https://bileto.sympla.com.br/event/99226?share_id=1-copiarlink