Neil Gaiman, autor de 'Sandman', é acusado de abuso sexual

O autor britânico Neil Gaiman, conhecido por obras como 'Coraline' e 'Sandman', enfrenta graves acusações de abuso sexual. Um dossiê publicado nesta segunda-feira, 13, pela revista norte-americana Vulture reúne relatos de oito mulheres sobre episódios que teriam ocorrido entre 1986 e 2022. As supostas vítimas, com idades entre 18 e 22 anos na época dos acontecimentos, incluem duas ex-funcionárias e fãs do escritor.

Conforme os relatos, o autor teria forçado as vítimas a se envolverem em práticas de BDSM, um conjunto de atividades sexuais que envolvem dominação, submissão e sadomasoquismo. As mulheres também o acusam de estupro e afirmam que o consentimento, assim como os detalhes das práticas de BDSM, não foram previamente discutidos ou acordados.



De acordo com a reportagem, a investigação baseou-se em entrevistas com as mulheres, mensagens trocadas com amigos e com o próprio Gaiman, além de documentos policiais. Entre os relatos mais detalhados está o de Scarlett Pavlovich, que conheceu a ex-esposa de Gaiman, Amanda Palmer, na Nova Zelândia, e começou a trabalhar como babá do filho do casal.

Pavlovich afirma que sofreu abusos desde o início da convivência. Um dos episódios relatados ocorreu quando Gaiman teria entrado nu em uma banheira onde ela estava, sem consentimento. Em outra ocasião, ele teria tentado realizar sexo anal utilizando manteiga como lubrificante. Scarlett registrou queixa contra o autor no início de 2023.

Outra denúncia foi feita por Katherine Kendall, fã do autor, que relata um episódio de abuso em 2012, dentro do ônibus de turnê de Gaiman, após recusar relações sexuais com ele. A revista aponta que anos depois, o escritor teria pago a Kendall cerca de US$ 60 mil para custear terapia, alegadamente como forma de "compensar o dano".

Em resposta às acusações, a defesa de Neil Gaiman afirmou que as relações foram consensuais e negou a existência de qualquer crime.