Nova Deusa do Ébano promete reinado "com perturbações positivas de prosperidade”

A Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê consagrou suas novas vencedoras em uma celebração repleta de emoção, ancestralidade e orgulho. A coroada Deusa do Ébano, Lorena Bispo, de 22 anos, acompanhada das princesas do concurso, destacou a importância do evento. “Estou extremamente emocionada porque ocupar esse espaço é para além do trono. É entendimento de vida, de vivência, de história, de tudo que a gente passa para chegar até aqui”, afirmou a campeã.

“É um manto coletivo, é sobre todas as pessoas”, completou.

O reconhecimento da trajetória até a vitória também foi um ponto destacado pelas eleitas. “Estou extremamente feliz, não existem palavras nesse momento que expresse minha felicidade”, afirmou a princesa e detentora do segundo lugar, a psicóloga Tainã de Palmares.

A vencedora Lorena Bispo, acompanhada das princesas Tainã de Palmares (à esq.) e Stephanie Ingrid | Foto: Reprodução | YouTube

Para a princesa Stephanie Ingrid, o título traduz toda a sua comunidade. “Representa muitas coisas. Acima de tudo, Deus e minha ancestralidade. Também a minha família, todas as mulheres e todos aqueles que eu amo, meu companheiro, meus amigos, representa a realeza. Eu estou muito feliz de ter chegado até aqui. Foi difícil, mas eu consegui. Isso para mim é muito importante”, disse.

Questionada sobre como seria seu reinado, Lorena foi enfática: “Sobretudo, com movimentações culturais, mas com perturbações positivas de prosperidade”, prometeu.